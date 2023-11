Vacature Helpdesk medewerker (ICT) Bonaire

Scholengemeenschap Bonaire, Onderwijs onder de Zon!

SGB is op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame helpdesk medewerker voor de afdeling ICT.

De Scholengemeenschap Bonaire is volop in ontwikkeling! We werken met elkaar aan een meerjarenstrategie die past bij het onderwijs op Bonaire. Een strategie waar de bewoners van Bonaire profijt van hebben en het eiland steeds verder ondersteunt in de doorontwikkeling. Om die reden is de Scholengemeenschap Bonaire op zoek naar collega’s die hieraan een bijdrage willen leveren. Ben jij of ken jij iemand die mee wil bouwen aan onze meerjarenstrategie, dan is onderstaande functie wellicht iets voor jou!

Wat ga je doen?

Als ICT Helpdeskmedewerker ben je expert in het oplossen van gebruikersproblemen via diverse kanalen, zoals tickets, telefoon, e-mail, en on-site indien nodig. Je biedt optimale ondersteuning aan schoolmedewerkers, ouders en leerlingen, en streeft naar continu verbetering van dienstverlening. Je handelt zelfstandig incidenten af volgens afgesproken servicenormen en weet effectief door te verwijzen indien nodig. Daarnaast vorm je een hecht team met de servicebalie-medewerkers, die het eerste aanspreekpunt zijn voor diverse balietaken. In deze samenwerking is effectief plannen en het delegeren van taken van essentieel belang. Je beheert de weekplanning en houdt regelmatig afstemming met je collega’s van de servicebalie. Bovendien draag je zorg voor een nauwkeurig beheer en op peil houden van de voorraad, wat bijdraagt aan een soepele en geoptimaliseerde operationele gang van zaken.

Wat vragen wij van je?

Je beschikt over minimaal een mbo-diploma. Je bent enthousiast, flexibel en spontaan. Je hebt aantoonbare ervaring als helpdeskmedewerker en houdt van het vak en wilt altijd bijleren. Je bent een Teamplayer, communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk), collegiaal, representatief en hebt een flinke dosis humor. Je weet goed met de wensen van de klant om te gaan en je toont tevens eigen initiatief, zodat de beste oplossing voor de klant wordt gevonden. Je hebt verstand van zaken door je te verdiepen in de behoeften van de klant. Daarbij ben je ook kritisch en weet je de klantvraag te vertalen naar een oplossing. Je vindt het leuk om deel uit te maken van een gezellig team.

Wat bieden wij?

Je komt te werken in een team dat nauw samenwerkt. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken zoals hiernaast aangegeven en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. De genoemde bedragen zijn gebaseerd op een fulltime aanstelling. We starten met een jaarcontract. Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren.

Goed om te weten:

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

De streefdatum om te starten is 1 januari 2024, maar kan ook nader overeen worden gekomen;

Een medische keuring is een vereiste ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds.

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 17.352, — in 2023) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan.

Heb je vragen of wil je solliciteren? Bekijk: https://werkenbij.sgbonaire.info/vacaturebeschrijving/helpdesk-medewerker-ict-1-fte