Vacature Kwaliteitsfunctionaris Laboratorium

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch-Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees-Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante en thuissituatie. Onze ruim 650 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Dit ga je doen

Ter versterking van het ISO 15189 geaccrediteerde laboratorium zijn wij op korte termijn op zoek naar een: Kwaliteitsfunctionaris Laboratorium. Om de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling Laboratorium in goede banen te leiden, komen we graag in contact met een Kwaliteitsfunctionaris of Analist met aandachtsgebied kwaliteit die het uitdagend vindt om de kwaliteit van zorg op het laboratorium te verhogen. Het laboratorium is ISO 15189:2012 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie en zal de transitie moeten maken naar de nieuwe 2022-versie van de norm. Als Kwaliteitsfunctionaris trek je deze transitie en lever je ook een bijdrage aan de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid van Fundashon Mariadal. Daarnaast werk je samen met de Klinisch Chemicus en Arts-Microbioloog aan verbeteringen in het vakgebied en ontwikkel je sturingsmechanismen. Van jou wordt ook gevraagd om externe ontwikkelingen te volgen en deze te beoordelen op consequenties voor de organisatie. Tevens controleer je op naleving van regels door medewerkers, implementeer je het opgestelde kwaliteitsbeleid, stel je onderzoeksrapportages en overzichten op, voer je audits uit en signaleer je knelpunten in het werkproces. Verder adviseer je het laboratoriummanagement op het gebied van kwaliteitszorg.

Dit neem je mee

Naast je grote affiniteit voor de zorg, heb je een afgeronde HBO-studie, bij voorkeur in de richting van HLO, zorg en/of Kwaliteitsmanagement. Verder heb je/kun je:

Ervaring als kwaliteitsfunctionaris bij een laboratorium of ben je bereid hierin opgeleid te worden;

Ruime ervaring met het werken met ISO 15189 en bij voorkeur ervaring als interne auditor;

Goed en zelfstandig opereren in een speelveld met verschillende belangen;

De rust bewaren in een omgeving die continu in beweging is;

Kennis van continu verbeteren via de PDCA-cyclus;

Goed organiseren en ben je communicatief sterk het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk;

Je bent proactief, uitstekend in het prioriteren van je werkzaamheden en je hebt een positieve instelling.

Dit bieden we je

Een interessante, afwisselende en uitdagende baan binnen een zorgvernieuwende organisatie. De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de cao 2024 van Fundashon Mariadal.



De functie van Kwaliteitsfunctionaris Laboratorium is ingedeeld in functiegroep 50 en het salaris bedraagt minimaal USD 3.149 en maximaal USD 4.380 bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek.

Tevens bieden we je een pensioenregeling, vakantiegeld en 25 vakantiedagen per jaar op basis van een fulltime dienstverband. Kom je van buiten Bonaire? Dan helpen we je met een tegemoetkoming in de verhuiskosten, de tickets voor jou en eventuele gezinsleden en huisvesting voor de eerste maanden.

Meer informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kan je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com.

Solliciteren

Indien jij jezelf herkent in deze functie, solliciteer dan vóór 5 januari 2024 via deze link: https://www.werkenbijfundashonmariadal.nl/vacaturebeschrijving/kwaliteitsfunctionaris-laboratorium