Stroom- en watervoorziening Aruba weer hersteld

ORANJESTAD – WEB Aruba heeft bevestigd dat de stroomvoorziening nu volledig is hersteld. Dit volgt op een reeks updates sinds de grote stroomonderbreking die eerder op de dag plaatsvond. Om 19:31 uur werd gemeld dat de watervoorziening volledig is hersteld.

De gebieden rond San Nicolas begonnen om 19:23 uur geleidelijk stroom te ontvangen, inclusief de medische faciliteit Imsan. Kort daarvoor, om 19:19 uur, hadden de gebieden Balashi en Parkietenbos alweer stroom, en werd aangekondigd dat Santa Cruz, Savaneta en Pos Chikito zouden volgen. Ook de waterdruk en -voorziening in de getroffen gebieden waren grotendeels hersteld.

Om 19:13 uur was de stroomvoorziening voor het waterpompsysteem hersteld, wat nodig was om de waterdruk in de getroffen gebieden te verhogen. De oorzaak van de ‘brown out’, zoals rond 19:07 uur geconcludeerd, was een kortsluiting in een van de transformatoren in de WEB-centrale, wat leidde tot stroomonderbrekingen in verschillende delen van het eiland.

Dit veroorzaakte ook problemen met de waterpompen en een lagere waterdruk in diverse gebieden. WEB-personeel werkte aan het herstellen van de stroom voor deze pompen en aan het herstellen van de stroomvoorziening in de getroffen gebieden, in samenwerking met Elmar-personeel bij de substations rond Aruba.

Eerder op de avond, om 18:52 uur, was de stroomvoorziening in het gebied van Palm Beach, Noord al hersteld. Wegens de storing werd besloten om de geplande viering voor WEB-medewerkers die avond uit te stellen. Dit werd als onprudent beschouwd gezien de situatie. De focus bleef op het herstellen van de stroomvoorziening. De stroomvoorziening voor het hotelgebied en het ziekenhuis werd reeds om 18:18 uur hervat.

Deze reeks updates volgt op de initiële melding van een grote stroomonderbreking, veroorzaakt door een storing in de energiecentrales van WEB Aruba, die verschillende gebieden, waaronder delen van Playa, hotels, Santa Cruz, Savaneta, Pos Chikito, een deel van Paradera en San Nicolas, trof. WEB bood excuses aan voor het ongemak.