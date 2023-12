Vacature Officemanager Bonaire

Scholengemeenschap Bonaire, Onderwijs onder de Zon! SGB is per direct op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame officemanager (1,0) voor de unit MBO.

De Scholengemeenschap Bonaire is volop in ontwikkeling! We werken met elkaar aan een meerjarenstrategie die past bij het onderwijs op Bonaire. Een strategie waar de bewoners van Bonaire profijt van hebben en het eiland steeds verder ondersteunt in de doorontwikkeling. Om die reden is de SGB op zoek naar collega’s die hieraan een bijdrage willen leveren. Ben jij iemand die mee wil bouwen, dan is onderstaande functie wellicht iets voor jou!

MBO (Middelbaar beroepsonderwijs) bestaat uit opleidingen niveau 2, 3 en 4 met BOL en BBL-mogelijkheden afhankelijk van de sector. Op het MBO worden studenten heel praktisch opgeleid voor een beroep in de Techniek, Bouw, Toerisme, Horeca, Zakelijke ICT, ICT, Zorg & Welzijn, Media en Sport & Veiligheid.

Samen met zo’n 90 enthousiaste collega’s bedienen we ongeveer 660 studenten die begeleiding nodig hebben in het leerproces en voorbereiding op de arbeidsmarkt of doorstuderen.

Wat ga je doen?

Als officemanager ben je de spil van het MBO en verantwoordelijk voor het soepel verlopen van dagelijkse operationele en administratieve processen op school. Je ondersteunt de unitdirecteur bij diverse organisatorische zaken en speelt een essentiële rol bij het handhaven van een georganiseerde en efficiënte werkomgeving.

Wat voor iemand zoeken we?

Je hebt een zeer divers takenpakket en wij zijn dan ook op zoek naar een enthousiaste, proactieve, gestructureerde, secure, oplossingsgerichte collega die enerzijds goed leiding kan geven aan ons administratieve team en anderzijds de unitdirecteur kan ondersteunen op verschillende taakgebieden. Je verricht jouw werkzaamheden met een lach en bent bereid “the extra mile” te gaan.

Jouw verantwoordelijkheden bestaan onder andere uit:

Ondersteuning unitdirecteur;

Aansturing van de administratie en het examenbureau;

Coördinerende taken op het gebied van facilitair, je bent de schakel tussen het hoofd facilitair en de unit MBO;

Marketing & communicatie werkzaamheden. Denk hierbij aan onder andere het schrijven van persberichten, teksten op de website, maken van flyers en het up-to-date houden van socialmediakanalen. Je neemt initiatieven op het gebied van promotie van het Mbo en bent de contactpersoon voor de ontwerpers van onze promotiematerialen;

Coördinatie van diverse activiteiten.

Wat vragen wij van je?

Je hebt (minimaal) een afgeronde Mbo- niveau 4 opleiding, bij voorkeur in de richting van officemanagement, secretarieel of een vergelijkbaar vakgebied;

Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare rol, bij voorkeur in een dynamische omgeving;

Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands én Papiamentu;

Je hebt sterke organisatorische vaardigheden en oog voor detail;

Je hebt kennis van en ervaring met het werken met Magister;

Wat bieden wij?

Het betreft een fulltimefunctie met een aanstelling van 1,0 fte. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal 8 met een min. van 2.435 en een maximum. van 3.387 USD bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We beginnen met een tijdelijk contract.

Goed om te weten:

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Je ontvangt een device van de SGB;

Een medische keuring is een vereiste ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds.

Voor geïnteresseerden buiten Bonaire:

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 17.352,– in 2023) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Het is belangrijk dat je een rijbewijs hebt, er wordt weinig gefietst op het eiland (het is niet onmogelijk);

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Liset Wolff, Unitdirecteur MBO, via Liset.Wolff@sgbonaire.com of telefonisch +599 715 7720.

Wil je solliciteren? Dat kan via deze link: https://werkenbij.sgbonaire.info/vacaturebeschrijving/officemanager-mbo