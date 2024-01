Opinie: Breuk met de traditionele politiek: reden voor steun aan de Arubaanse Landsbegroting 2024

In dit opiniestuk breekt het onafhankelijke Arubaanse Statenlid mr. dr. Ryçond Santos do Nascimento met de traditionele politieke praktijk door zijn steun uit te spreken voor de Landsbegroting 2024 van MEP-RAIZ. Hij bekritiseert de oude manier van politiek bedrijven, waarbij beslissingen vaak worden genomen vanuit partijbelangen in plaats van het landsbelang en pleit voor een nieuwe koers, waarbij samenwerking en langetermijnvisie centraal staan voor een financieel gezondere en betere toekomst voor Aruba.

Door mr. dr. Ryçond Santos do Nascimento

Ondanks felle kritiek, ook vanuit mijn eigen achterban, heb ik als oppositielid afgelopen december de MEP-RAIZ Landsbegroting 2024 gesteund. Ik ben ervan overtuigd dat deze begroting een breuk kan betekenen met de trend van een jarenlang gebrek aan fiscale verantwoordelijkheid, waarbij begrotingen steeds te laat werden ingediend en telkens grotere begrotingstekorten lieten zien en jaarrekeningen nooit op tijd klaar waren, laat staan dat deze door een accountant waren gecertificeerd.

Wanneer er inderdaad een nieuwe trend ontstaat, werken we aan een toekomst waar ons belastinggeld niet gaat naar het betalen van exorbitante rente op een steeds groter wordende staatsschuld, maar naar de bekostiging van een beter sociaal vangnet, onderwijs en de medische zorg.

Mijn stemgedrag past binnen de traditionele en gepolariseerde politiek van Aruba. In Aruba is het immers gebruikelijk dat coalitiepartijen steeds het beleid van het Kabinet steunen en oppositiepartijen zich altijd daartegen verzetten en dus ook tegen de Landsbegroting zijn.

Er kleven ten minste twee fundamentele problemen aan deze traditionele, antagonistische politiek. Ten eerste wordt elke beslissing beoordeeld vanuit het belang van de partij in plaats vanuit het belang van het Land. Vanuit het perspectief van een oppositiepartij is het daarom “not done” om voor een begroting van de coalitie te stemmen, omdat dit boze reacties oproept bij de eigen achterban.

Bovendien mag men onder geen beding toegeven dat politieke rivalen, zoals de MEP of RAIZ, ook in het belang van het land willen handelen. De coalitie moet immers als incompetent, mededogenloos en belust op eigen gewin worden gepresenteerd.

Het tweede fundamentele probleem van de traditionele politiek is dat elke beslissing beoordeeld wordt vanuit een korte termijn visie. Volgens deze mentaliteit is het dalen van de koopkracht altijd de schuld van de zittende regeringsploeg. Er is geen plaats om hand in eigen boezem te steken, noch om te erkennen dat de oppositiepartij AVP medeverantwoordelijk is voor het veroorzaken van deze problemen, toen zij aan de macht was.

Ik ben ervan overtuigd dat we onze antagonistische politiek moeten loslaten. Dat heb ik in december 2023 gedaan om bij te dragen aan een meer financieel gezonde toekomst voor Aruba, en een toekomst waarin meer samenwerking tussen coalitie en oppositie mogelijk is.

Laten we breken met het verleden en een nieuwe koers uitzetten voor Aruba. Laten we ons inzetten voor een politiek die gedreven wordt door principes en rationaliteit, zodat de uitdagingen van ons land grondig en duurzaam kunnen worden opgelost. Draag deze nieuwe visie uit en bouw samen aan een betere en mooiere toekomst voor Aruba.