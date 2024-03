Luchtvaart & Reizen Belastingvrij bedrag voor reizigers verhoogd naar 900 florin Redactie 2024-03-27 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – Het belastingvrije bedrag voor reizigers die goederen en producten voor eigen gebruik vanuit het buitenland naar Aruba invoeren, wordt vanaf 1 april verhoogd van 400 naar 900 florin.

Deze verhoging van het belastingvrije bedrag is bedoeld om reizigers meer ruimte te geven om goederen zoals kleding, schoenen, horloges, mobiele telefoons, speelgoed en schoonheidsproducten belastingvrij in te voeren.

Voor facturen die meerdere artikelen bevatten en een totaalbedrag van meer dan 900 florin overstijgt, heft de douane belasting over de producten die boven dit bedrag uitkomen. Als een factuur slechts één artikel bevat dat duurder is dan 900 florin, dan dient over het gehele bedrag belasting betaald te worden.

Daarnaast mogen reizigers bepaalde hoeveelheden alcohol en tabak accijnsvrij invoeren, waaronder 200 stuks sigaren of 25 sigaren of 50 sigaretten of 250 gram rooktabak, en 1 liter sterke drank of 2,25 liter wijn of 3 liter bier. Overschrijdt een reiziger deze limieten, dan moet over de extra hoeveelheid accijns worden betaald.

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van invoerrechten en accijnzen, dienen reizigers minimaal 16 jaar oud te zijn en de goederen moeten voor persoonlijk gebruik zijn. Voor sommige goederen, zoals drones, medicijnen, planten en vlees, geldt een invoerverbod of is een vergunning vereist.

De Douane van Aruba controleert de bagage van reizigers en vraagt hen om alle aankoopbewijzen te bewaren voor het berekenen van de waarde van de ingevoerde producten.