Natuur & Milieu Earth Day-campagne op Aruba Redactie 22-04-2024 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – Vandaag is het Earth Day, de Dag van de Aarde. Aruba reflecteert op de impact en het belang van deze dag met de dertigste nationale viering van Earth Day, met een nadruk op de strijd tegen plasticvervuiling. De Earth Day-campagne van dit jaar, is: Planet vs. Plastics: Reduce the Use of Plastics by 60% by 2040

Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, benadrukt de afhankelijkheid van de natuur voor onze voeding, lucht en water, en bekritiseert de chaos die we veroorzaken door milieuvervuiling en de uitstoot van broeikasgassen. Hij benadrukt de urgente noodzaak om actie te ondernemen tegen plasticvervuiling, die zowel ons milieu als onze gezondheid schaadt.

De historie van Earth Day begon met een iconische foto van de aarde genomen vanuit Apollo 11, wat leidde tot de creatie van de Earth Flag door de Amerikaanse milieuactivist John McConnell. De eerste Earth Day werd gevierd op 21 maart 1970 in San Francisco, geïnitieerd door McConnell. De dag evolueerde snel naar een nationale bewustwordingsdag in de VS op 22 april 1970, georganiseerd door senator Gaylord Nelson, met 20 miljoen Amerikanen die de straat op gingen.

Sinds 1990 is Earth Day uitgegroeid tot de meest gevierde seculiere gebeurtenis wereldwijd, onder de coördinatie van het Earth Day Network, opgericht door Denis Hayes. In 2009 werd 22 april officieel erkend als Internationale Moeder Aarde Dag door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Aruba

In Aruba begon de nationale viering van Earth Day in 1994 toen het Earth Flag werd gehesen bij de Nationale Bibliotheek in Oranjestad. De viering van dit jaar is bijzonder betekenisvol, omdat het gewijd is aan de nagedachtenis van Sheila Lampe, een fervent milieuactivist die ons dit jaar ontvallen is.

Om aan te sluiten bij het thema van dit jaar, kunnen inwoners van Aruba beginnen met het elimineren van alle plastic verpakte wateren en dranken. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat plastic flessen micro- en nanoplastics afgeven, die uiteindelijk in onze voedselketen terechtkomen.

Daarnaast staan lokale ontwikkelingen, zoals de voortdurende protesten tegen overontwikkeling van toerisme in plaatsen zoals de Canarische Eilanden, en de controverse rond het bouwproject Secrets in Seroe Colorado, die de natuurlijke en vreedzame omgeving van San Nicolas bedreigt, centraal in de discussies op Aruba.