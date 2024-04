Gezondheidszorg Horacio Oduber Hospital op Aruba behandelt spataderen nu met lasertechniek Redactie 24-04-2024 - 3 minuten leestijd

ORANJESTAD – Voor de eerste keer heeft het Horacio Oduber Hospital (HOH) op Aruba spataderen behandeld met een lasertechniek. Deze vooruitgang is mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen de Arubaanse chirurg Dr. Yuri Casseres en de gerenommeerde Amerikaanse vaatchirurg Dr. Lowell Kabnick. Patiënten kunnen na behandeling dezelfde dag nog naar huis.

De technologie, die al enkele jaren bestaat, is nu beschikbaar in het HOH dankzij uitstekende samenwerking en de intentie om de zorgkwaliteit voortdurend te innoveren en te verbeteren met altijd de patiënt in gedachten.

Lasertechniek

Er zijn verschillende methoden om spataderen te behandelen, maar de lasertechniek is tegenwoordig wereldwijd de beste optie. Tot voor kort werden spataderen in het HOH verwijderd door middel van een methode waarbij de aangetaste ader via één of meerdere sneden werd verwijderd. Nu is het ook op Aruba mogelijk om spataderen te behandelen zonder dat een operatie onder algehele anesthesie nodig is. De laserbehandeling van spataderen duurt niet langer dan 45 minuten en vindt plaats in een operatiekamer onder lokale anesthesie.

De behandeling werkt tot de hoogte van de knie, waarbij de dokter een katheter plaatst en daarmee de ader dichtschroeit. Op deze manier hoeft de spatader niet verwijderd of uitgetrokken te worden.

Minder bijwerkingen

Het voordeel van de lasertechniek vergeleken met andere behandelingen binnen in de bloedvaten is dat deze methode minder bijwerkingen heeft. Na de behandeling kan de patiënt sneller bewegen. De patiënt hoeft niet in het ziekenhuis te blijven en kan meteen na de behandeling naar huis. Ook bestaat de nazorg uit het nemen van pijnstillers indien nodig en het dragen van steunkousen voor een paar dagen. Na de behandeling met de lasertechniek kan de patiënt zijn gewone activiteiten weer oppakken.

Casseres, die eerder patiënten in Nederland met deze lasertechniek behandelde, heeft er lang over gedaan om deze technologie naar Aruba te brengen. Het kostte tijd om de apparatuur te verkrijgen en de logistiek van deze procedures te beheren.

Patiënt

Edward Croes, een van de recent behandelde patiënten, vertelde dat hij een ader had die ‘wegviel’ vanwege een blessure. Lange tijd werd hij behandeld door een andere specialist die er niet meer is. Op een gegeven moment besloot hij de behandeling voort te zetten. Dat is wanneer Casseres hem informeerde over de nieuwe procedure in Aruba en Croes besloot te wachten om deze lasertechniekbehandeling te ontvangen. Croes zei dat hij tijdens de operatie niets voelde, alleen een beetje ongemak tijdens de laser, maar dat hij na de operatie meteen weer op de been was.