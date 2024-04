Aruba Khaleesi is symbool van een diepgeworteld probleem op Aruba Dick Drayer 16-04-2024 - 3 minuten leestijd

ORANJESTAD – Khaleesi, een hond die vijf dagen na haar redding overleed, is op Aruba symbool geworden van een diepgeworteld probleem op het eiland. “Ze was zwaar mishandeld,” zegt Zoraida Conijn, voorzitter van het dierenrehabiliteitscentrum van de Luna Foundation. Afgelopen weekend liepen naar schatting meer dan duizend inwoners mee in een stille tocht om aandacht te vragen voor dierenleed en dierenwelzijn op het eiland.

“We zien veel mishandeling op het eiland, maar wat er met Khaleesi is gebeurd, is heftig”, zegt Zoëy zoals ze genoemd wordt. Plaatsjes op sociale media zijn niet voor een zwakke maag bedoeld: Khaleesi zat vastgebonden met een ketting die door haar huid tot op haar bot was doorgedrongen.

“Het klinkt misschien raar, maar als je zoiets zou zien in een huishouden waar je weet dat ze niet beter kunnen, zeg maar een arm gezin die zelf aan het struggelen is, dan is het anders dan bij een intelligent iemand die beter weet, die naam heeft. Het is anders.”

Zoëy heeft het over een Arubaanse politicus, die door het incident uit zijn partij is gezet. “Ik ken hem en zijn familie. Ergens is er iets fout gegaan, want hij begon wel goed voor zijn beesten te zorgen, dat kun je op zijn Facebookpagina ook zien.” Zoëy Conijn

Dierenmishandeling is volgens Zoëy geen onderdeel van de Arubaanse cultuur, maar het komt wel te vaak voor. “Voor zo klein als dat we zijn, horen we niet zoveel mishandelde dieren te hebben. Mogelijke reden is dat honden niet gezien worden als onderdeel van het gezin. “Ze worden vaak gezien als object om het terrein te bewaken.”

Zoëy ziet nog een belangrijke reden. “In het Engels zeg je If there’s no self love, how can you love another? Arubanen houden niet van zichzelf. En die opvatting vindt weerklank in het publiek dat meeloopt tijdens de ‘Walk for Light’. Een vrouw in het wit die meeloopt zegt: “Als je een dier mishandelt, kun je ook een kind mishandelen, of je eigen vrouw. Het heeft allemaal dezelfde relatie. Dierenmishandeling en huiselijk geweld zijn een groot probleem op Aruba.

Tito Lacle

Hondentrainer en gedragstherapeut Tito Lacle zegt dat dierenmishandeling een mondiaal probleem is, maar dat de kleinschaligheid van Aruba en de sociale media het probleem uitvergroten. “Vergelijkbaar op Curaçao en Bonaire, waar ik ook trainingen geef. Ik kom voor mijn werk ook in de Verenigde Staten en daar zie je vergelijkbare problemen, maar door de grootschaligheid hoor je daar minder van en dan merk je er minder van.” Lacle erkent wel dat de eilanden minder prioriteit geven aan dierenwelzijn. Het bestaan van duizenden straathonden op de eilanden is daar wat hem betreft het bewijs van.

En daar komt ondanks aangekondigde voornemens om bestaande wetgeving te handhaven, voorlopig nog geen verandering in. “Ik hoop dat Khaleesi de ogen opent van onze bestuurders,” zegt Lacle, “al zegt het wel wat dat er bij de stille tocht geen enkele minister meeliep. We zijn er nog lang niet, het duurt nog wel eventjes.”