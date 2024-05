Sport en vrije tijd Arubaanse windsurfster Louise van der Meulen schittert met medailles op Bonaire Hans Hofstra 29-05-2024 - 5 minuten leestijd

Louise van der Meulen wint in haar categorie de gouden medaille. Foto: Aquaspeed Bonaire

SOROBON – De voor Aruba windsurfende Louise van der Meulen heeft afgelopen weekend tijdens de Professional Windsurfers Association een bronzen medaille gepakt bij de meisjes. Tevens was Van Der Meulen eerste in haar categorie -21 jaar. Van Der Meulen is zelf 17 jaar oud. Naast Van Der Meulen gingen ook Joëy Ross en Olivier van Sisseren naar Bonaire.

Louise van der Meulen die knap de bronzen medaille pakte bij de meisjes liet aan Aruba.nu weten: ,,Het ging lekker. Het waren niet de ideale condities hier, maar het ging goed.” De windsurfster liet weten dat ze niet gewend was om te varen met zachte wind. ,,Het water was wel lekker vlak. Er waren weinig golven. Ik ben alleen niet echt gewend om met zulke zachte wind te surfen. Ik moest met mijn grootste zeil en mijn grootste plank die ik hier heb proberen te blijven planeren”.

Olivier van Sisseren (links), Joëy Ross (midden) en Louise van der Meulen (rechts) deden afgelopen weekend mee aan de PWA in Bonaire.

Wedstrijden geven extra’s

Een uitdaging. In het klassement werd Bobbi-Lynn de Jong eerste. Zus Kit de Jong werd tweede. Na de zussen, pakte Van Der Meulen de bronzen medaille. Beide meisjes zijn een stuk jonger en dus ook minder zwaar. Zij leken een voordeel te hebben van de zachte wind afgelopen weekend op Bonaire.

Van Der Meulen vervolgt: ,,Ik train veel op Aruba, alleen daar doen we geen competities. Dus op zich, het was wel fijn om derde te worden. Maar ja, natuurlijk, volgend jaar probeer ik wel op die eerste of tweede plek te mikken”. De windsurfster benadrukte de noodzaak van training en het verschil dat het maakt om in Europa te kunnen trainen: ,,Als ik naar Europa ga en meer wedstrijden vaar of naar trainingskampen ga waar andere windsurfers zijn, dan leer je zoveel meer. Dan ga je veel sneller naar een beter niveau. Het trainen van starts, om boeien varen, gijpen en bezig zijn met wedstrijdtactieken is voor mij nieuw. Als ik dan op dit soort competities sta, krijg ik allemaal inzicht van andere mensen. Dan vertellen ze: ‘Je moet dit doen, of je moet het zo doen.’ Het is een hele wereld die voor je opengaat”.

Louise van der Meulen traint vrijwel elke dag. Foto: Aquaspeed Bonaire

Hard trainen

Olivier van Sisseren (15 jaar), die in de categorie onder 17 jaar meedoet, werd negende overall en vijfde in zijn categorie. In Aruba tijdens de Hi-Winds twee weken geleden pakte hij nog een bronzen medaille. Hij laat weten: ,,Ik wil wel kijken hoe ver ik kan komen in de toekomst”. De nog jonge Van Sisseren pakte afgelopen weekend dus medaille, maar lijkt serieus met de sport bezig te zijn: ,,Per week train ik minimaal twee dagen per week. Dat is zo’n twee uur per dag. Door zo hard mogelijk te pushen in de trainingen, wil ik graag kijken hoe ver ik in de toekomst kan komen”.

Ook Van Der Meulen erkent dat het gebrek aan competitie op Aruba een uitdaging is om beter te worden: ,,Op Aruba heb ik niet echt competitie. Ik ben het enige meisje dat windsurft. Meestal train ik met de jongens, maar negen van de tien keer train ik wel alleen. Dit doe ik bijna elke dag. Meestal sta ik zo ongeveer twee uur op het water. Daarnaast sta ik wekelijks ook nog veel in de gym”.

Een hele delegatie uit Aruba was afgelopen weekend in Bonaire.

Groot voorbeeld

Met Van Der Meulen bij de meisjes en van Sisseren en ook Ross bij de jongens, lijkt er voor Aruba komende jaren aanstormend talent te komen. Beide atleten zien in de Arubaanse windsurfster Sarah-Quita Offringa hun grote bron van inspiratie. Toch traint bijvoorbeeld Van Der Meulen nog niet mee met Offringa: ,,Als ze op Aruba is, dan is ze meestal aan het freestylen. Ze doet niet vaak slalom training, dus ik heb nog nooit met haar getraind. Maar haar aanwezigheid is voor mij altijd inspirerend”.

Professioneel worden

Eerder liet Van Der Meulen al weten bijna dagelijks op het water te staan in Aruba. Een uitdaging. Met de wetenschap dat zij komend jaar examens moet doen, een pittig jaar: ,,Ik zit nog in mijn laatste jaar van school. Volgend jaar zit ik in VWO 6, dat moet ik afronden. Daarna zijn we van plan om naar Europa te gaan en meer wedstrijden te varen”. Ze lijkt daarmee vastbesloten te zijn om zich volledig op de sport te richten: “Ik ga wel eerst een paar tussenjaren nemen om te focussen op de sport. Daarna ga ik studeren. In de surfsport wil ik graag professioneel worden”.

Joey Ross (11) traint vaak samen met Van Der Meulen en Van Sisseren. Hij werd eerste in zijn categorie – Jongens onder 13 jaar.