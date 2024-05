Vacatures Aruba Vacature Praktijkondersteuner Huisarts Somatiek (POH-S) Melanie Zandwijk 28 mei 2024

Op zoek naar een: Verpleegkundige voor Opleiding tot Praktijkondersteuner Huisarts Somatiek (POH-S) bij Primary Care Caribbean (PCC) te Bonaire.

Functieomschrijving

Primary Care Caribbean (PCC) op Bonaire is op zoek naar een verpleegkundige die opgeleid wil worden tot Praktijkondersteuner Huisarts Somatiek (POH-S) met een aandachtsgebied op Astma/COPD. De functie is voor 32-40 uur per week.

Algemeen

Een POH-S behandelt en begeleidt patiënten met chronische aandoeningen tijdens een eigen spreekuur. Je werkt zelfstandig onder supervisie van de huisarts en overlegt regelmatig met zowel de huisarts als andere disciplines binnen en buiten de huisartsenpraktijk. Momenteel werken er meerdere POH-S’ers in de huisartsenpraktijken op Bonaire, die patiënten zien binnen verschillende zorgprogramma’s zoals Diabetes Mellitus type 2, Hart- en Vaatziekten en Astma/COPD.

Wij zoeken een leergierige, flexibele verpleegkundige die opgeleid wil worden tot POH-S, waarbij Astma en COPD als eerste aandacht zullen krijgen. De opleiding wordt verzorgd door een erkend Europees Nederlands opleidingsinstituut. Je loopt stage in een huisartsenpraktijk en gaat, zodra dat mogelijk is, zelfstandig aan het werk. Een Caribische achtergrond of een sterke binding met de regio en cultuur van de eilanden en het spreken van Papiaments zijn vereisten voor deze functie.

Wij bieden

Een interessante, zelfstandige functie die volop in ontwikkeling is.

Een opleiding op HBO-niveau waarbij werken en leren gecombineerd worden.

Bij succesvol afronden van de opleiding ontvang je een erkend diploma POH-S.

Goede lokale arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de CAO die van toepassing is in de zorg op Bonaire.

Een dienstverband bij de overkoepelende, onafhankelijke zorgorganisatie.

Wij vragen

Een afgeronde opleiding tot verpleegkundige.

Minimaal 2 jaar aantoonbare relevante werkervaring.

Goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Je spreekt Papiaments en Nederlands en bij voorkeur ook Spaans en Engels.

Wie zijn wij?

PCC biedt inhoudelijke, organisatorische en faciliterende ondersteuning aan de huisartsenpraktijken op Bonaire. Je komt in dienst van PCC, maar je werkt als POH-S in een of meer huisartsenpraktijken op het eiland. Naast de zorggroepactiviteiten is PCC verantwoordelijk voor de spoedhuisartsenzorg in de avonden en weekenden. Meer informatie is te vinden op www.pccarib.com.

Wij zijn een onafhankelijke huisartsenorganisatie die huisartsenpraktijken ondersteunt en helpt bij het verbreden van het zorgaanbod in de eerstelijnsgezondheidszorg. PCC is een nieuwe organisatie in Caribisch Nederland en is volop in ontwikkeling.

Samenwerking voor de beste zorg

De beste zorg voor patiënten ontstaat vanuit samenwerking. PCC schept voorwaarden voor samenwerking tussen huisartsen, zorgprofessionals en zorginstellingen en bevordert daarmee samenhangende zorg van goede kwaliteit voor de inwoners van Bonaire.

Ondersteuning voor huisartsenpraktijken

PCC ondersteunt huisartsenpraktijken op Bonaire op de volgende aspecten:

Zorggroep activiteiten

Huisartsenpost

Deskundigheidsbevordering

Praktijkmanagement

ICT

Interesse?

Stuur dan je sollicitatie vóór 1 juli via e-mail naar sollicitaties@pccarib.com Bij aanstelling worden referenties gecheckt en vragen wij om een Verklaring Omtrent Gedrag.

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Louella Rooijer (algemeen manager PCC) via het e-mailadres info@pccarib.com of +599 7175577.