Vacatures Aruba Vacature Front Office Manager Bonaire Melanie Zandwijk 07 juni 2024

FRONT OFFICE MANAGER BIJ PLAZA BEACH & DIVE RESORT BONAIRE



Samen met het front office team zorg jij voor een warm welkom aan onze gasten. Onze front office medewerkers zijn het eerste contact en aanspreekpunt. Door een excellente beleving te creëren waarbij de in- en uitcheckervaring soepel verloopt en de receptie continue bemand is met collega’s die onze gasten met een glimlach te woord staan. Geen vraag is te gek en je doet er alles aan om de allerbeste service te bieden.

DIT HOUDT DE FUNCTIE IN

Als manager van het front office team ben je ook een coach en leidinggevende voor de medewerkers. Ontwikkeling naar een hoger level van het team en de service bij de receptie is voor jou dan ook een belangrijk deel van je werk. We zijn nooit uitgeleerd en dat weet jij als geen ander. Daar komt bij dat we ons resort volop aan het vernieuwen zijn. Het nieuwe hoofdgebouw met de lobby en receptie zal later dit jaar opengaan. Het team gaat dan ook groeien van 7 naar 14 medewerkers.

UPGRADE VAN JOUW WERKPLEK EN HIGH LEVEL SERVICE

Onze gasten komen straks binnen in een ambiance waarin zij een hoog level aan service mogen verwachten. Het front office team zal deze verwachting dan als eerste contact moeten gaan vervullen. De impact die je hebt in het werk bij de frontdesk van ons resort is dan ook groot.

JOUW DAG IS GEVULD MET DE VOLGENDE WERKZAAMHEDEN

De dagelijkse gang van zaken bij de receptie, waaronder in- en uitchecken, reserveringen, communicatie met gasten en klachtenafhandeling

Samenwerken met andere afdelingen en afstemmen over zaken om de algemene gasttevredenheid te borgen

Personeelsplanning verzorgen en HR gerelateerde zaken zoals ziekteverzuim, ontwikkeling van teamleden en verlof aanvragen

Verbeteren van de service en oplossingen aandragen en uitvoeren om situaties te voorkomen waarin de gasttevredenheid onder druk komt te staan

DEZE ARBEIDSVOORWAARDEN KUNNEN WIJ JOU BIEDEN

Werken bij Plaza Beach & Dive Resort Bonaire is een mix van hard werken met de leukste collega’s en in je vrije tijd genieten van alles wat dit zonovergoten eiland te bieden heeft. Met ruime groeimogelijkheden en een groeiend team dat zich inzet om onze gasten een fantastische ervaring te bieden, is werken bij ons als Front Office manager nooit saai.

Een salaris tussen $ 2.900 en $ 3.200 bruto per maand, afgestemd op jouw kennis en ervaring.

15 vakantiedagen per jaar.

Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.

Last but not least:

Een bijzondere werkplek. Ons all-inclusive resort ligt op de mooiste plek van Bonaire: direct aan zee met uitzicht op Klein Bonaire.

DIT BRENG JE MEE

Een ervaren front office manager heeft wat ons betreft een aantal jaren ervaring in een 4 of 5-sterren resort of hotel, is fulltime beschikbaar en spreekt zowel de Nederlandse als Engelse taal. Ruim 80% van onze gasten komt uit Nederland daarom is het spreken van de Nederlandse taal een must. Ook heb je ervaring en kennis van IDPMS en MS Office-toepassingen.

Om je werk goed te kunnen doen en het team verder te ontwikkelen is het belangrijk dat je je herkent in de volgende competenties:

Oplossingsgericht

Gastgericht

Plannen en organiseren

Kwaliteitsgericht

KOM JE BIJ ONS SOLLICITEREN?

Als bovenstaande je aanspreekt en je herkent je zelf in het profiel wat wij zoeken, dan zijn wij erg benieuwd naar jouw ervaring als front office manager. We gaan dan graag met je in gesprek!

Interesse? Stuur je cv en een motivatie naar jobs@bonaire.valk.com en wij zullen je snel antwoorden. En bij vragen mag je ons ook mailen.