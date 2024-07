Politiek Santos do Nascimento wil af van uitspraak Hoge Raad homohuwelijk Dick Drayer 16-07-2024 - 4 minuten leestijd

ORANJESTAD – Onafhankelijk parlementslid Rycond Santos do Nascimento wil de uitspraken van het Hof en de Hoge Raad over de afschaffing van de exclusiviteit van het huwelijk voor heteroparen laten annuleren. Volgens de onafhankelijke parlementariër is het belangrijker dan ooit om te strijden voor ‘onze traditionele normen en waarden en om krachten te bestrijden die het huwelijk willen vernietigen’.

Hij stelt dat de Hoge Raad met haar uitspraak vorige week en het Hof met haar vonnis op 6 december 2022 hun activistische aard hebben getoond. “Het is niet de taak van een rechter om wetten te maken, maar om deze toe te passen,” aldus Santos do Nascimento.

In de zaak van het homohuwelijk, stelt de parlementariër, ging de rechter veel verder dan alleen het toepassen van de wet. Het Hof begon correct door de definitie van huwelijk in het Burgerlijk Wetboek te vergelijken met het discriminatieverbod in de Grondwet.

“Het Hof had zich moeten richten op de juridische voordelen die heteroseksuele paren genieten en vervolgens moeten controleren of homoseksuele paren dezelfde voordelen krijgen. Maar dat is niet wat het Hof deed. In plaats daarvan begon het Hof de symbolische en emotionele waarde van het huwelijk te vergelijken met geregistreerd partnerschap, wat niets met de wet te maken heeft, maar een product is van onze cultuur en religie,” aldus Santos do Nascimento.

Heilig

Volgens de parlementariër kan de wet het gevoel dat iets heilig is, niet creëren.

“Niemand voelt dat het huwelijk heilig is omdat het in de wet staat. Het diepe gevoel dat het huwelijk belangrijk is, komt voort uit onze cultuur. Deze cultuur ontstaat door gesprekken met onze ouders, leraren en pastoors. Het komt voort uit verhalen zoals die van Adam en Eva en de geboorte van Jezus. Van kleins af aan leren we dat het huwelijk een sacrament is en zien we mensen trouwen in de kerk. Het zijn deze religieuze gebruiken die het huwelijk heilig maken. Een rechter heeft niets te maken met het creëren of veranderen van cultuur, laat staan met het bepalen of iets symbolische waarde heeft,” stelt hij.

Wat de Hoge Raad heeft gedaan, is volgens Santos do Nascimento een grote onrechtvaardigheid, omdat het Hof een nieuwe definitie van het huwelijk heeft opgelegd zonder rekening te houden met de gevoelens en gedachten van de bevolking van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

“Ze hebben een wet gemaakt die het parlement van Aruba twee keer op rij heeft afgewezen. Wat de Hoge Raad heeft gedaan, is ook een godslastering, omdat ze denken dat ze de wijsheid en macht hebben om de heilige en symbolische waarde van het huwelijk te veranderen om het inclusiever te maken. Het enige wat ze bereiken, is het vernietigen van een instituut dat veel tijd heeft gekost om vorm te krijgen in de gedachten en harten van een volk.”

Activistische Rechtbank

Volgens Santos do Nascimento is het belangrijk om te benadrukken dat niet elke rechtbank activistisch is. Hij herinnert eraan dat de rechter in eerste aanleg de zaak van het homohuwelijk met respect voor onze cultuur heeft behandeld. Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens respecteert de culturele diversiteit van verschillende landen.

“Daarom zal het Europees Hof elke vraag over discriminatie van homoseksuelen met zorg behandelen. “Maar op geen enkel moment legt het Europees Hof het homohuwelijk op aan een land. Alleen de parlementen van die landen kunnen de vraag beantwoorden of het huwelijk moet worden opengesteld voor paren van hetzelfde geslacht. De reden is duidelijk: men moet de sociaal en cultureel diepgewortelde overtuigingen van verschillende volkeren respecteren,” aldus de parlementariër.

Daarom vindt Santos do Nascimento dat de uitspraken van het Hof en de Hoge Raad over het homohuwelijk moeten worden geannuleerd.

“We moeten vechten tegen deze beweging die onze culturele autonomie wil vernietigen. We moeten een referendum verankeren in de Grondwet. We moeten het huwelijk tussen een man en een vrouw verankeren in onze Grondwet. Om ons land te beschermen, moeten we vechten tegen politici zoals Miguel, Marisol en Gerlien. We moeten stemmen op politici die de moed hebben om vastberaden op te komen tegen elke vorm van corruptie van onze traditionele normen en waarden.”

