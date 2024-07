Aruba Spectaculaire vuurbal verlicht de hemel boven Aruba Redactie 14-07-2024 - 1 minuten leestijd

Een spectaculaire lichtverschijning was zaterdagavond zichtbaar in de hemel boven Aruba en Bonaire en Curaçao. In een hoog tempo verscheen een gele vuurbal die zich snel door de lucht bewoog. Het is nog onduidelijk of het een meteoriet was. De kans lijkt groter dat het ging om het puin van de racket Falcon 9.

Meerdere bewoners op Aruba hebben op zaterdagavond een gele vuurbal door de lucht zien vliegen. In een snel tempo vloog het lichtverschijnsel langs het eiland. Sommige bewoners lieten zelfs weten dat zij een luide knal hebben gehoord. Onduidelijk is nog of er sprake was van een meteoriet of van de racket Falcon 9 die door de dampkring kwam.

Lancering mislukt

Op donderdagavond werd de Falcon-9 raket gelanceerd vanuit California door Space X. Omdat het niet lukte om een uur na de lancering een tweede raket aan te steken, kwamen een twintigtal nieuw te plaatsen Starlink-satellieten in een te lage baan om de aarde terecht. Bekend was toen al dat deze satellieten zouden opbranden wanneer zij de dampkring zouden bereiken.

