Gezondheidszorg Steeds meer patiënten op Spoedeisende Hulp Horacio Oduber Hospital Redakshon 18-07-2024 - 1 minuten leestijd

ORANJESTAD – De Spoedeisende Hulp van het Horacio Oduber Hospital behandelde in juni ruim drieduizend patiënten, 241 meer dan in mei toen bijna 2.800 patiënten op de Eerste Hulp terecht kwamen. Daarmee wordt de stijgende lijn van april (2.700 patiënten) doorgetrokken. Een verklaring voor de stijging geeft het ziekenhuis niet.

In juni werden er 78 baby’s geboren, waarvan 44 jongens en 34 meisjes. Maandelijks worden er rond de tachtig kinderen geboren in het ziekenhuis. En ook de verhouding jongens en meisjes is nagenoeg hetzelfde.

In juni werden 867 patiënten opgenomen, meer dan in mei toen er 836 patiënten binnenkwamen en april met 828 patiënten. Iets meer dan een kwart van de opnames waren gepland. Dat was in mei ook al het geval.

De gemiddelde opnameduur in juni was 4,3 dagen. De bedbezetting steeg in juni naar bijna 95 procent vergeleken met mei (ruim 83 procent). In totaal werden er 558 operaties uitgevoerd, dat is iets minder dan in mei (622).

Er werden in juni ruim 7.100 consulten gehouden door specialisten in het ziekenhuis. Dat is een daling. In mei lag dat aantal nog op bijna 7.400. De afdeling radiologie voerde 4.900 onderzoeken (mei: 4.800) uit en ruim twaalfduizend patiënten bezochten het laboratorium (LABHOH) in juni, bijna net zoveel als de maand ervoor. Tot slot keerden 838 patiënten na opname weer naar huis in juni en ook dat cijfer is bijna gelijk aan de maand mei.

