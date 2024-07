Vacatures Aruba Vacature Statutair Directeur Curaçao Melanie Zandwijk 19 juli 2024

Stichting Verpleeghuizen Curaçao, Betèsda levert verpleeghuiszorg, korte- en langdurige medische zorg, respijtzorg en reactivering voor kwetsbare personen en ouderen. Stichting Verpleeghuizen Curaçao, Betèsda legt de zorgbehoefte en wensen van de cliënt centraal, werkt conform geldende kwaliteitsnormen, is toegankelijk voor iedereen en houdt in haar bedrijfsvoering rekening met het milieu.

Namens Stichting Verpleeghuizen Curaçao, Betèsda is Deloitte Dutch Caribbean op zoek naar kandidaten voor de functie van:

Statutair Directeur

De functie

Als Statutair Directeur bestuurt u de organisatie en bent u verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de organisatie, voor de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. U ontwikkelt en implementeert beleid en procedures om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en te waarborgen. U overziet de dagelijkse operationele processen van het verpleeghuis, inclusief personeelsbeheer, financiën en faciliteitenbeheer.

U zorgt voor naleving van wet- en regelgeving en werkt nauw samen met het voltallig personeel waaronder het verpleegpersoneel, medisch personeel, therapeuten en andere zorgverleners om een geïntegreerd zorgsysteem te waarborgen. U bent verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de begroting en de budgetten. U waarborgt voortdurend de kwaliteit van de zorg.

U bent empathisch en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden die u effectief toepast in de contacten met bewoners, familieleden, personeel en overige interne en externe belanghebbenden. U bevordert een positieve werkcultuur en ondersteunt de professionele ontwikkeling van het personeel.

U ontwikkelt en onderhoudt relevante netwerken met andere (zorg-) instellingen en mogelijke (zorg-) partners om samenwerkingsmogelijkheden te bevorderen. U legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Uw profiel

U beschikt over een afgeronde WO- opleiding (dan wel een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau) in een voor de functie relevante richting. U heeft brede kennis van en inzicht in het bedrijfskundig vakgebied. Daarnaast heeft u minimaal 10 jaar ervaring in een leidinggevende functie, waarvan 5 jaar in een eindfunctie in de gezondheidszorg. U heeft een heldere visie op relevante ontwikkelingen in de zorg en kunt deze beoordelen op de mogelijkheden en consequenties voor Stichting Verpleeghuizen Curaçao, Betèsda.

U beschikt over kennis van en ervaring met regelgeving en richtlijnen met betrekking tot verpleeghuizen. U bent kwaliteitsgericht en u bent verantwoordelijk voor de veiligheid van cliënten en medewerkers. U heeft kennis van en inzicht in de maatschappelijke, politieke, culturele en economische aspecten en ontwikkelingen van Curaçao en de regio.

U bent een inspirerend leider en rolmodel. U bent een teamplayer, klantgericht en professioneel. U bent vaardig in het verdedigen en uitdragen van standpunten, evenals het verwerven van draagvlak voor deze standpunten.

U beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Papiaments is voor de uitvoering van deze functie van belang. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Papiaments is een pré.

Het aanbod

Onze klant biedt marktconforme arbeidsvoorwaarden en een uitdagende functie in een dynamische omgeving.

Procedure

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mw. Tahely Martis, Consultant bij Deloitte Dutch Caribbean via hrm@deloitte.cw of telefonisch via: (+5999) 433 3333. Stuur uw motivatiebrief en cv vóór 5 augustus 2024 naar hrm@deloitte.cw. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging (zo niet, neem dan contact met ons op). Een assessment, veiligheidsonderzoek en medische keuring kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

14