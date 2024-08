Vakantie Adults only vakantie op Aruba, genieten zonder kinderen Inge Poorthuis 02-08-2024 - 8 minuten leestijd

Vakantie! Daarbij denk je vaak aan lekker lang uitslapen, rustig van je ontbijtje genieten, een goed boek lezen op het strand of bij het zwembad. Genieten van natuur en cultuur, een cocktail drinken terwijl de zon ondergaat en daarna uitgebreid genieten van een romantisch diner. Maar dat valt niet mee wanneer je met kinderen op reis gaat. Daarom zijn er adults only vakanties bedacht, waar je kunt genieten in hotels en resorts zonder kinderen. Wij geven je graag een paar leuke tips voor adults only hotels op Aruba.

Adults only resorts zijn luxe accommodaties waar gasten vanaf een bepaalde leeftijd worden toegelaten. Vaak ligt de leeftijdsgrens op minimaal 16 of zelfs 18 jaar. Boek je een reis naar een adults only hotel dan hoef je dus niet bang te zijn dat je gillende kinderen tegenkomt in het restaurant of bij de bar. Ook het zwembad is vrij van spelende kinderen. Het is dus een oase van rust in een dergelijk resort. Adults only hotels worden daarom steeds populairder.

De fijnste adults only resorts op Aruba

Wil jij ook even jouw batterij weer opladen zonder het bijzijn van (jouw eigen) kinderen? Even geen rekening houden met middagdutjes en zeurende kinderen om je heen? Dat kan, samen met jouw geliefde, vrienden of familie, op Aruba. Hier vind je een selectie van de mooiste adults only hotels op dit tropische eiland.

Bucuti & Tara Beach Resort

Rustig gelegen aan één van de mooiste stranden van Aruba, Eagle Beach, ligt het prachtige boutique resort, Bucuti & Tara Beach Resort. Met hippe strandstoelen, luxe beddengoed en de mogelijkheid om biologisch te eten zul je je al snel als koppel op je gemak voelen. Je hebt de keuze uit kamers met uitzicht op de prachtige tuinen, maar misschien kies je liever voor een suite met zeezicht?

Voor het ontbijt, de lunch of het diner hoef je het resort niet af, maar wil je toch eens iets anders proberen, dan ligt Oranjestad op slechts 4 km afstand van deze accommodatie. Zie je jezelf al op het palmenstrand van Bucuti & Tara Beach Resort zitten met een glas champagne in je hand?

RIU Palace Antillas

Twee zwembaden, een poolbar, 5 restaurants, maar liefst 8 bars en direct aan Palm Beach, dat is all-inclusive hotel RIU Palace Antillas. Daarnaast beschikt deze accommodatie over een discotheek (drankjes zijn inclusief), casino, spa, fitnessruimte, dagelijks entertainment en live muziek, dus vervelen hoef je je hier niet. Ook hier zul je geen rond rennende kinderen aantreffen want de minimumleeftijd in dit resort is 18 jaar.

Wil je even de rust van jouw hotelkamer opzoeken, geen probleem, de minibar wordt regelmatig bijgevuld en er is 24 uur per dag roomservice aanwezig. Wil je toch even iets anders dan je resort, dan sta je zo op Palm Beach met leuke winkels en restaurants.

Renaissance Aruba Resort & Casino

Het Renaissance Aruba Resort & Casino ligt in het bruisende centrum van Oranjestad en bestaat uit twee gedeelten: het Marina- en Ocean Suites-gedeelte. Niet het gehele resort is vrij van kinderen: alleen het Marina gedeelte is adults only. Dit stuk van het resort is voorzien van een hippe inrichting. Het Marina-gedeelte beschikt over een fijn zwembad, waar je in alle rust een boek kunt lezen. Hier dus geen zwembandjes en bommetjes.

Wat dit resort uniek maakt is dat het beschikt over een privé eiland, net voor de kust, waar je met een shuttle boot naartoe kunt worden gebracht. Na slechts 10 minuten varen sta je dan op Renaissance Island, met een prachtig strand waar regelmatig flamingo’s rondscharrelen. Hier kun je een privé cabana huren en je eventueel ook laten masseren. Het eiland is net als het resort opgedeeld, het gedeelte met de bar, het restaurant en strand voor gezinnen met kinderen en voor volwassenen is er een gedeelte met strand waar de beroemde flamingo’s lopen.

Qua verzorging heb je in dit resort diverse keuzes, je kunt kiezen voor logies of logies met ontbijt. Maar wil je het jezelf makkelijk maken dan is een all-inclusive arrangement een prima keuze. Let op: de restaurants en lobby van Renaissance Aruba Resort & Casino zijn toegankelijk voor alle gasten, dus ook voor kinderen.

Ben jij toe aan een vakantie zonder kinderen (van jezelf of van anderen)? Wil je eindelijk dat mooie boek eens uitlezen? Of heb je altijd al jouw duikbrevet willen halen? Trakteer jezelf (en jouw partner) op zo’n fijne, onbezorgde adult only reis.

Wat is een adult only vakantie? Tijdens een adults only reis verblijf je in een accommodatie die een leeftijdsgrens stelt aan haar gasten. Meestal is dit vanaf 16 of 18 jaar. Hier kun je dus rustig genieten, zonder last te hebben van gillende kinderen in het restaurant of zwembad. Is het Renaissance Resort op Aruba een adults only hotel? Nee, alleen het Marina-gedeelte van dit resort is adults only. In het Ocean Suites gedeelte verblijven ook gezinnen met kinderen. Is het hele Renaissance Island op Aruba adults only? Nee, het privé eiland van het Renaissance Aruba Resort is opgesplitst in twee gedeelten. Het strand met flamingo’s is bestemd voor volwassenen. Het andere strand, de bar en het restaurant zijn ook toegankelijk voor gezinnen met kinderen.

