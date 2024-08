Nieuws op Aruba Aruba: verband tussen vluchtelingenstroom Nederland en woningnood voor Arubaanse studenten Redactie 28-08-2024 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – De Arubaanse overheid maakt zich zorgen over de impact van de toenemende stroom vluchtelingen uit crisislanden op de huisvestingsmogelijkheden voor Arubaanse studenten in Nederlandse steden. Om dit probleem aan te pakken, wordt in september de derde editie van het project ‘Studentenkamer’ georganiseerd.

Dit jaar is de wachttijd voor het vinden van een kamer opgelopen tot twee tot vier jaar, terwijl die vorig jaar nog tussen de één en twee jaar lag. In steden als Utrecht en Eindhoven is de situatie bijzonder nijpend, met wachttijden van drie tot vier jaar voor een studentenkamer.

Informatiesessie

De informatiesessie in dit project vindt plaats bij het Gloria Center en richt zich op het informeren en ondersteunen van studenten die hun studie in Nederland voortzetten.

Het project ‘Studentenkamer’ begon in 2022 als reactie op zorgen van het Arubahuis over het tekort aan studentenhuisvesting in Nederland. Destijds verzocht het Ministerie van Onderwijs en Sport om dringende informatiesessies voor Arubaanse studenten te organiseren.

Tijdens de informatiesessie informeren diverse professionals de studenten en hun ouders over de uitdagingen bij het vinden van huisvesting in Nederland. Het doel van de bijeenkomst is om studenten bewust te maken van de huidige marktomstandigheden en hen te stimuleren om zich tijdig in te schrijven voor een kamer.

Arubalening

De afdeling Studievoorzieningen van de Directie Onderwijs van Aruba verschaft informatie over de Arubalening en hoe deze aangevraagd kan worden. Daarnaast beantwoorden zij vragen die gerelateerd zijn aan studiefinanciering.

Paloma Osorio van de Stichting Levensplan adviseert studenten over budgetbeheer, terwijl Lisanne Sambo – Gomez van Realign Coaching, Consultancy & Services ingaat op onderwerpen als studiekeuze en het invullen van formulieren.

Franklin Seute, auteur van het boek Living Rich as a Student in the Netherlands deelt praktische tips over geldbeheer voor studenten. Ook is de Higher Education North America Expo aanwezig om mogelijkheden te presenteren voor studeren in de Verenigde Staten.

De informatiesessie is bedoeld voor studenten van Havo 3, 4, 5, vwo 4, 5, 6, EPI, Mon Plaisir Havo, De Schakel en hun ouders. De overheid hoopt hiermee de studenten beter voor te bereiden op hun studie in Nederland en hen te ondersteunen in de zoektocht naar geschikte huisvesting.

