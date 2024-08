Sport en vrije tijd Arubaanse IQ-Foiler Ethan Westera: ,,Ik heb alles gegeven op de Olympische Spelen” Hans Hofstra 10-08-2024 - 6 minuten leestijd

Ethan Westera wordt achtste op de Olympische Spelen van Parijs. Foto: Aruba Olympic Committee

PARIJS – De Arubaanse windsurfer Ethan Westera heeft namens Aruba op de Olympische Spelen het eerste diploma veroverd . In het Franse Marseille werd de 26-jarige achtste op het onderdeel IQ Foil. De redactie van Aruba.nu sprak met Westera in het Olympische dorp van Parijs over zijn ervaringen op zijn eerste Olympische Spelen.

Tussen alle Olympische sporters in het Olympische dorp van Parijs zien we een bekende vlag. De Arubaanse vlag hangt aan één van de balkons. Het is die van de windsurfer Ethan Westera. De IQ-Foilers reis van de Arubaan die geboren en getogen is op Aruba naar de Olympische Spelen begon misschien wel onverwachts. ,,Het gekke is namelijk dat de Olympische Spelen voor mij toen ik jong was niet eens een droom waren”, aldus de nuchtere Ethan Westera.

In het Olympische dorp zit Westera in het huis met verschillende sporters uit andere landen.

In het zonnetje van Parijs kijkt de IQ-foiler terug op een evenement dat voor Aruba het eerste Olympische diploma ooit betekent. ,, Sinds ik klein was, wilde ik altijd de PWA winnen en de beste zijn. Echter, de introductie van IQ-foil veranderde mijn perspectief. Na de overgang, wilde ik niets anders. De ervaringen die ik heb meegemaakt de afgelopen jaren, had ik niet willen missen.” De IQ-foil klasse is dit jaar voor het eerst Olympisch. De nieuwe klasse, met zijn eenvoud en uniformiteit – één zeil, één plank, één foil – zou er voor moeten zorgen dat alle atleten met dezelfde materialen gaan varen. Hierdoor zou de strijd eerlijker moeten zijn.

In Marseille haalde Westera de kwartfinale van de Olympische Spelen. Foto: Aruba Olympic Committee

Hard gewerkt op de Olympische Spelen

In de kwartfinale lukte het de surfer niet om bij de beste twee te eindigen. Hierdoor werden de kwartfinales het eindstation voor Westera, die uiteindelijk achtste in het klassement werd. Met dit resultaat veroverde hij een Olympisch diploma. Voor Aruba de eerste in de geschiedenis. “Ik ben zeker tevreden met wat ik heb bereikt,” zegt Westera dan ook trots. “Ik heb hard gewerkt en alles gegeven wat ik kon.” Sporters die op de Olympische Spelen bij de eerste drie eindigen krijgen een medaille. Maar atleten die bij de beste acht van de ranglijst komen, krijgen van het Olympische comité een diploma.

Olympische Spelen in Marseille

De wedstrijden werden niet gezeild in Parijs waar de meeste Olympische sporten werden georganiseerd. Op de wateren bij Marseille mochten de zeilers hun Spelen gaan zeilen. Oud-Olympisch kampioen Marcelien Bos-de Koning liet afgelopen week nog weten dat de zeilers hier te maken hadden gehad met lastige omstandigheden. Na het zeilevenement verkaste Westera naar Parijs, om hier op zondag de sluitingsceremonie mee te maken. In het dorp waar alle atleten zijn, kan Westera het Olympische gevoel gaan proeven.

Er was veel Arubaanse steun voor Ethan Westera in Marseille. Foto: Aruba Olympic Committee

Veel trainingen voor Westera

Westera’s pad naar succes was niet eenvoudig. Hij moest veel leren, vooral op tactisch gebied, waar hij een achterstand had ten opzichte van andere zeilers die al van jongs af aan met RS:X hadden gevaren. Gelukkig vond hij steun in zijn coach Sam Vandormael uit België, die hem hielp zijn vaardigheden te verbeteren en de juiste mindset te ontwikkelen.

Maar wat nu? Ethan staat op een kruispunt in zijn carrière. ,,Ik weet nog niet wat ik ga doen,” geeft hij toe. ,,Natuurlijk wil ik verder gaan, maar het moet ook kloppen met mijn leven.” Westera laat weten dat hij overweegt zijn studie Business Management af te maken en mogelijk ook te helpen in het familiebedrijf, Aruba Waterports Center.

Ethan Westera staat bij de Olympische ringen van Marseille.

Olympische Spelen van Los Angeles

De steun die Westera heeft gekregen van Aruba, zowel van het Olympisch Comité als van sponsoren, was cruciaal voor zijn succes. ,,Aruba heeft echt geïnvesteerd in mij en het project,” vertelt hij. ,,Maar dat is ook nodig. Ik denk ook dat het haalbaar is om een medaille voor Aruba te pakken in Los Angeles. Maar hiervoor heb ik van hen steun nodig.”

Westera hoopt dat zijn prestaties anderen zullen inspireren. ,,Alles is mogelijk,” zegt hij. ,,Met een goed plan, de juiste mensen om je heen en geloof in jezelf, kun je veel bereiken.” De windsurfer laat weten dat hij hoopt dat door zijn prestaties meer jonge Arubaanse sporters zijn voorbeeld zullen volgen en de internationale sportarena zullen betreden.

17