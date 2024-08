Nieuws uit Nederland Arubaanse studenten gearriveerd in Nederland Dick Drayer 06-08-2024 - 4 minuten leestijd

DEN HAAG – Vandaag zijn er in totaal zestig studenten aangekomen met KLM vlucht 765 op Schiphol. Zij gaan een hoger beroeps- of universitaire studie volgen in Nederland. In totaal zijn 247 beurzen toegekend om een vervolgstudie te kunnen doen. 207 studenten zetten hun studie in Nederland voort, waarvan 118 gebruikmaken van het Arubalening Reisproduct. Dit zijn degenen die op de georganiseerde vluchten zijn gegaan.

Op zondag 4 augustus vertrok de eerste groep van 58 beursstudenten met een KLM-vlucht naar Nederland. Dit was de groep die in Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Dronten, Enschede, Maastricht, Sittard, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Wageningen en Zwolle gaat wonen.

Gisteren stapten 60 beursstudenten in het vliegtuig naar Nederland, zij gaan naar Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Gouda, Groningen, Leeuwarden of Leiden.

Naast de groep studenten die naar Nederland vertrokken, zijn er verschillende studenten die ervoor kozen om hun studie in een ander land voort te zetten. 19 studenten die gebruikmaken van de Sectie Studiefaciliteiten zetten hun studie in de Verenigde Staten voort, zeven in Canada, vijf op Curaçao, vier in Spanje en één in Puerto Rico. Ook zijn er 65 studenten die ervoor hebben gekozen hun studie voort te zetten aan de Universiteit van Aruba, IPA of EPI.

Niet alle studenten die naar Nederland gaan om hun studie voort te zetten, maken gebruik van de Arubalening. Er is geen indicatie van hoeveel studenten op eigen initiatief naar Nederland vertrekken, maar 25 hebben zich gemeld bij het Arubahuis om deel te nemen aan de ontvangstweek en vijf van hen reizen met de georganiseerde vlucht.

Een van de meest voorkomende uitdagingen voor studenten die naar het buitenland gaan, is de huisvestingssituatie. In het geval van de lokale studenten hebben de meesten al een kamer gevonden en sommigen hebben nog geen kamer, maar de verwachting is dat dit snel geregeld zal zijn.

