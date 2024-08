Economie Import van goederen naar Aruba neemt met bijna 22 miljoen kilo toe Redactie 09-08-2024 - 3 minuten leestijd

ORANJESTAD – In het tweede kwartaal van dit jaar is de totale import naar Aruba met bijna 22 miljoen kilo gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Dit komt neer op een stijging van ruim twaalf procent in gewicht, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal werd er 200 miljoen kilo aan goederen geïmporteerd, vergeleken met ruim 178 miljoen kilo in dezelfde periode vorig jaar.

De waarde van deze import steeg met 49 miljoen florin, wat neerkomt op een groei van bijna zeven procent. Dit brengt de totale waarde van de import in het tweede kwartaal van 2024 op bijna 745 miljoen florin, vergeleken met ruim 696 miljoen florin in dezelfde periode vorig jaar.

Vrije zone

De import naar de vrije zone van Aruba liet een soortgelijke stijging zien. Het gewicht van geïmporteerde goederen nam toe met ruim 22 miljoen kilo, een toename van bijna dertien procent. Dit werd vooral veroorzaakt door een forse stijging van 24 miljoen kilo aan mineralen, wat een groei van bijna 25 procent betekent. In tegenstelling tot deze stijging was er een daling te zien in de import van voedingsmiddelen, die met bijna twee miljoen kilo, ofwel ruim negen procent, afnam.

De waarde van de import naar de vrije zone steeg met bijna 42 miljoen florin, een toename van ruim zes procent. Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt door de import van transportmiddelen, die met bijna dertig procent toenam, evenals de import van verschillende soorten fabricageartikelen en nieuwe en gerenoveerde machines, die met respectievelijk ruim 38 en bijna negen procent stegen.

Export

Ook de export vanuit Aruba liet in het tweede kwartaal een lichte stijging zien. Het totale exportgewicht steeg met bijna één miljoen kilo, een toename van ruim acht procent. De waarde van de export nam eveneens toe met bijna 2,5 miljoen florin, een stijging van bijna vijf procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Hoewel het totale exportgewicht steeg, was er een daling in de waarde van de export uit de vrije zone van Aruba, die met bijna acht procent afnam. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een daling in de export van gewone metalen en afgeleide producten, waarvan de waarde met bijna zeventig procent daalde. Daarentegen was er een aanzienlijke stijging te zien in de export van edelstenen en andere kostbare mineralen, die met bijna 24 procent toenam.

De cijfers laten zien dat Aruba in het tweede kwartaal van 2024 te maken heeft gehad met een significante groei in de import van goederen, vooral in de categorie mineralen en transportmiddelen.

