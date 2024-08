Nieuws op Aruba Lincoln D. Gomez: uitspraak Embassy Suites een Pyrrusoverwinning Dick Drayer 05-08-2024 - 12 minuten leestijd

ORANJESTAD – In de recente uitspraak van het hof van beroep over Embassy Suites was er een opvallende discrepantie tussen de overwinningsclaims van de overheid en het resort en de daadwerkelijke uitspraken. Ondanks de optimistische beweringen van de overheid, bevestigde het hof van beroep grotendeels de bevindingen van de rechtbank van eerste aanleg, waarbij de nadruk werd gelegd op kwesties van milieubehoud en naleving van de wet. Deze zaak is volgens jurist Lincoln D. Gomez een symbool geworden van de complexe wisselwerking tussen ontwikkeling, bestuur en milieubeheer op Aruba.

De zaak Embassy Suites heeft een ingewikkeld pad door het juridische systeem van Aruba bewandeld en heeft veel aandacht gekregen vanwege de gevolgen voor het milieu. De zaak draaide aanvankelijk om de vergunning die aan Natura Development NV was verleend voor de bouw van een strandgebied en bijbehorende faciliteiten grenzend aan het Embassy Suites-hotel. Maar deze vergunning werd aangevochten door de Aruba Birdlife Conservation (ABC)-groep, die betoogde dat de ontwikkeling beschermde natuurgebieden en soorten bedreigde.

lees hier het vonnis in hoger beroep

In een eerdere uitspraak was de rechtbank het eens met ABC en oordeelde dat de vergunning ongeldig was omdat deze in strijd was met de ruimtelijke ordeningsvoorschriften zoals uiteengezet in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROPV) van Aruba. De rechtbank benadrukte met name dat de voorgestelde ontwikkelingen binnen de “Marine Zones” onverenigbaar waren met de aangewezen milieubeschermingsdoeleinden van het gebied.

Vorige week gaf Gomez een interview aan het nieuwskanaal Enfoke om de beslissing van het hof van beroep te verduidelijken, zodat het publiek – in zijn woorden – ‘een accuraat verslag van de uitspraak krijgt’. In dit interview wees hij op de nadruk die het hof legt op milieubehoud en naleving van de wet, en ging hij in tegen pogingen van spin doctors om de beslissing van het hof te verdraaien.

De beslissing

In de meest recente procedure bij het hof van beroep bevestigde het hof veel van de bevindingen van het eerste hof, maar introduceerde ook enkele belangrijke onderscheidingen. Het hof van beroep was het ermee eens dat de ontwikkeling binnen de Marine Zones niet strookte met de doelstellingen van de ROPV, die prioriteit geven aan ecologisch en cultureel behoud boven bouwactiviteiten. Dit versterkt de oorspronkelijke uitspraak dat een vergunning voor dergelijke ontwikkelingen niet kan worden afgegeven tenzij er substantiële milieubeschermingsmaatregelen zijn gewaarborgd.

Maar het hof van beroep gaf een genuanceerd standpunt over de ontwikkelingen in de Beach Zone, wat aangeeft dat vergunningen voor strandconstructie mogelijk kunnen worden afgegeven onder strikte voorwaarden die gericht zijn op het beperken van de impact op het milieu. Het hof benadrukte de noodzaak van milieuvrijstellingen en beschermende maatregelen, met name gezien de potentiële risico’s voor de lokale flora en fauna, waaronder de Yerba di Caña.

Yerba di Caña

Yerba di Caña, wetenschappelijk bekend als Thalassia testudinum , is een soort zeegras die voorkomt in de wateren rond Aruba. Deze belangrijke zeeplant speelt een cruciale rol in het lokale ecosysteem door habitat en voedsel te bieden aan een verscheidenheid aan zeeleven, waaronder vissen, zeeschildpadden en ongewervelden. Het helpt ook de zeebodem te stabiliseren en verbetert de waterkwaliteit door sedimenten vast te houden en voedingsstoffen te absorberen.

In een vorige artikel van Gomez met de titel Embassy Suites Beach Plans Raise Concerns , benadrukte hij het cruciale belang van het beschermen van Yerba di Caña tegen de mogelijke vernietiging die wordt veroorzaakt door bouwprojecten zoals die gepland door Embassy Suites. De zeegrasvelden zijn niet alleen hotspots voor biodiversiteit, maar dienen ook als een natuurlijke barrière tegen kusterosie en klimaatveranderingseffecten. Het vernietigen ervan zou langdurige schadelijke effecten kunnen hebben op het mariene milieu van Aruba en de algehele ecologische gezondheid.

De bouwactiviteiten van Embassy Suites, met name die waarbij de wijziging van mariene zones plaatsvindt, vormen een aanzienlijke bedreiging voor deze zeegrasvelden. Elke schade of verwijdering van Yerba di Caña kan de delicate balans van het mariene ecosysteem verstoren, wat leidt tot verlies van habitat en soorten die ervan afhankelijk zijn voor overleving. Daarom is het aandringen van de rechtbank op milieubescherming volgens Gomez van het grootste belang om de duurzaamheid van de natuurlijke hulpbronnen van Aruba te waarborgen.

Ongewis

Een belangrijk aspect van de uitspraak van het hof is dat de vergunning, die aanvankelijk werd aangevochten, nu is verlopen, waardoor deze niet langer van toepassing is op de huidige activiteiten van Embassy Suites. Deze afloop vereist een nieuwe vergunningsaanvraag van Embassy Suites, die uitgebreid moet ingaan op de milieubepalingen van de rechtbank. Dit omvat met name het behoud van de integriteit van de maritieme zone door constructies zoals pieren te verbieden, tenzij er een vrijstelling wordt verleend.

De mogelijkheid van een dergelijke vrijstelling blijft omstreden vanwege de waarschijnlijke onomkeerbare gevolgen voor het mariene ecosysteem, die de lokale biodiversiteit kunnen verstoren en de waterdynamiek in het gebied kunnen veranderen.

Pyrrusoverwinning

Na de uitspraak van het hof van beroep claimde Embassy Suites (ook) snel de overwinning, maar de viering lijkt voorbarig. Hoewel ze de uitspraak misschien als een overwinning hebben gepresenteerd, is de realiteit dat ze geen tastbare winst hebben geboekt. Vóór het hoger beroep konden ze geen pier of strand bouwen, en niets in de recente uitspraak verandert dat. De beperkingen blijven streng, waardoor Embassy Suites in dezelfde positie blijft als voorheen, niet in staat om door te gaan met hun geplande ontwikkelingen in de maritieme en strandzones.

Deze situatie onderstreept een kritiek punt: het hof heeft de noodzaak van strikte milieuwaarborgen en naleving van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROPV) bevestigd. De beslissing onderstreept dat zonder deze maatregelen elke poging om de beschermde zeegebieden te wijzigen, van de baan is. Voor Embassy Suites is dit minder een overwinning en meer een herinnering aan de enorme uitdagingen die voor hen liggen in hun ontwikkelingsambities.

Als reactie op de beslissing van de rechtbank heeft Embassy Suites ook de mogelijkheid geopperd om zowel de Aruba Birdlife Conservation (ABC) groep als de overheid aan te klagen voor schadevergoeding. Maar na het bekijken van alle betreffende beslissingen, lijkt het twijfelachtig of ze een legitieme basis hebben voor dergelijke claims. Dit lijkt volgens Gomez meer een pose dan iets anders.

De uitspraken hebben consequent de nadruk gelegd op het gebrek aan naleving van milieuvoorschriften door Embassy Suites en hun voortijdige bouwactiviteiten zonder de benodigde vergunningen. Deze factoren verzwakken hun positie voor een mogelijke rechtszaak aanzienlijk. In plaats daarvan lijkt het een poging om de aandacht af te leiden van hun eigen tekortkomingen en om zowel de natuurbeschermers als de overheid onder druk te zetten om in te stemmen met hun eisen.

Uiteindelijk kan deze dreiging van juridische stappen meer dienen als een public relations-strategie dan als een haalbare juridische tactiek. Het is cruciaal dat het publiek en de belanghebbenden door deze façade heen kijken en zich richten op de onderliggende kwesties die op het spel staan: het behoud van het milieu van Aruba en de naleving van juridische protocollen die zijn ontworpen om het te beschermen, aldus Gomez.

Soapserie

De voortdurende saga van Embassy Suites heeft alles in zich van een klassieke soap: dramatische rechtszaken, milieuconflicten en een cast van personages die kijkers op het puntje van hun stoel houden. “Als er maar een themalied was om de juridische wendingen te begeleiden, dan hadden we een primetime hit in handen!”, zegt Gomez.

“Stel je de rechtszaal voor als een podium waar projectontwikkelaars, milieuactivisten en overheidsfunctionarissen een theatrale voorstelling geven die Broadway of onze Cas di Cultura waardig is. Elke partij brengt vol passie zijn tekst uit, in de hoop het publiek, of in dit geval de jury, te overtuigen van hun zaak. Het enige dat ontbreekt zijn de dramatische pauzes en cliffhangers voor de reclameblokken.”

Volgens Gomez kun je je bijna voorstellen hoe de spindoctors achter de schermen woedend aan het typen zijn, verhalen verzinnend waar elke doorgewinterde toneelschrijver trots op zou zijn. ‘Zal het recht zegevieren, of zullen de ontwikkelaars een maas in de wet vinden?‘ zou de voice-over kunnen aankondigen, als voorbode van de spannende aflevering van volgende week.

“En laten we de rol van de rechtbank als standvastige regisseur niet vergeten, die het plot (grotendeels) op koers houdt en ervoor zorgt dat de show doorgaat. De beslissing van het hof van beroep is de nieuwste plotwending, waardoor iedereen zich afvraagt ​​wat er nu gaat gebeuren in dit zich steeds verder ontwikkelende drama.”

Minister

De eerste start van de strandconstructie door Embassy Suites zonder de vereiste vergunningen onderstreept volgens Gomez duidelijk een bestuursfout. Deze actie toont een flagrante minachting voor regelgevende processen en onderstreept de noodzaak van streng toezicht en handhaving door overheidsinstanties.

Bovendien is de rol van de minister van Milieu onder de loep genomen of zou dat in ieder geval moeten doen, concludeert Gomez. “De inactiviteit van de minister met betrekking tot vrijstellingsbeslissingen heeft bijgedragen aan de aanhoudende juridische onzekerheid. Door de vrijstelling niet goed te keuren of af te wijzen, heeft de minister toegestaan ​​dat de kwestie escaleerde tot een langdurig juridisch conflict. Dit scenario onderstreept de noodzaak van daadkrachtig bestuur om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.”

De Embassy Suites-saga dient als een aangrijpende herinnering aan de delicate balans tussen ontwikkeling en milieubeheer, stelt Gomez. “Terwijl Aruba deze uitdagingen aanpakt, moet de minister van Milieu prioriteit geven aan ecologisch behoud boven economische winst op korte termijn. Dit houdt in dat er snelle, transparante beslissingen moeten worden genomen met betrekking tot vergunningen en vrijstellingen, waardoor belanghebbenden duidelijkheid krijgen en het natuurlijke erfgoed van Aruba wordt beschermd.”

“De minister moet zijn mandaat vervullen om het milieu van Aruba te beschermen, waarbij hij de natuur boven toerisme en economische belangen stelt. Het is van groot belang dat de minister een vastberaden standpunt inneemt en tijdig beslissingen neemt om langdurige juridische geschillen en aantasting van het milieu te voorkomen. Embassy Suites moet zich aan de wetten houden en niet proberen haar plannen te ontwikkelen zonder de juiste vergunningen in handen. De gemeenschap moet waakzaam blijven voor deze en andere ontwikkelingen die een onomkeerbare negatieve impact op onze natuur kunnen hebben. Laten we hopen dat deze zaak een verschuiving naar duurzamere ontwikkelingspraktijken op Aruba katalyseert, zodat de natuur prevaleert boven concurrerende belangen”, hoopt Gomez.

Voor meer inzicht in de inspanningen van Aruba op het gebied van milieubehoud kunt u terecht op de website Aruba Birdlife Conservation. Voor meer inzicht in eerdere uitspraken en analyses van de rechtbank, zie eerdere artikelen van Lincoln D. Gomez.

