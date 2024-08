Gezondheidszorg Minder baby’s geboren en lagere bedbezetting in juli op Aruba Redactie 27-08-2024 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – In juli zijn er minder baby’s geboren en was de bedbezetting in het Horacio Oduber Hospital lager dan in voorgaande maanden. Het ziekenhuis heeft bijna 820 patiënten opgenomen, wat minder is dan de bijna 870 patiënten in juni. In juli werden er eenenvijftig baby’s geboren, waarvan negenentwintig jongens en tweeëntwintig meisjes. Ruim minder dan de 78 baby’s in juni.

Spoedeisende hulp

Van de opgenomen patiënten kwamen er bijna 520 via de spoedeisende hulp binnen, terwijl slechts vierentwintig procent van de opnames gepland was. Patiënten verbleven gemiddeld vier en een halve dag in het ziekenhuis. De bedbezetting in juli lag op bijna 77 procent, wat lager is dan in eerdere maanden. Maar dit patroon is volgens het ziekenhuis gebruikelijk tijdens de vakantieperiode.

Het aantal operaties bleef met bijna 560 ingrepen vrijwel gelijk aan juni. De spoedeisende hulp behandelde bijna 2.900 patiënten, wat een daling is ten opzichte van de ruim drieduizend patiënten de maand ervoor. Van deze patiënten had bijna 41 procent geen spoedeisende hulp nodig.

Consultaties

In juli voerden specialisten in het ziekenhuis bijna ruim 7.500 consultaties uit in verschillende poliklinieken. De afdeling radiologie voerde bijna 5.100 onderzoeken uit, waaronder CT-scans en MRI’s. Het laboratorium kreeg bijna 16.000 aanvragen voor testen binnen, wat ruim 3200 meer is dan in juni. Bovendien mochten ruim 710 patiënten na hun opname in juli weer naar huis.

