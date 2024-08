Politie en Justitie Minister van Justitie van Curaçao neemt kijkje in Arubaans Operation Command Center Redactie 15-08-2024 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – De Curaçaose minister Shalten Hato is op bezoek geweest op Aruba voor een uitgebreide presentatie van het Operation Command Center. Dit project, dat sinds 2022 in verschillende fasen wordt uitgerold, is volgens de Arubaanse politie een belangrijke stap in het verbeteren van de veiligheid en efficiëntie van politiewerk op Aruba.

Het Operation Command Center is in juni geopend en uitgerust met de nieuwste bewakingstechnologie in de regio. Dit centrum dient als politiedispatch en als radarruimte om de radars te observeren die het eiland beschermen. Met dit moderne centrum kan de politie de 258 camera’s die zijn geïnstalleerd in het High-Rise Area Hotel, de Main Street in San Nicolas en veertig andere strategische locaties rond het eiland in realtime bewaken.

Tijdens de presentatie kregen de Curaçaose gasten een gedetailleerd overzicht van de vorderingen die zijn gemaakt binnen het project. De installatie van camera’s in het stadscentrum is nog in volle gang en wordt verder uitgebreid.

Naast het cameraproject werden ook de nieuwe processen besproken die voortvloeien uit de reorganisatie van het Korps Politie Aruba. Deze omvatten de oprichting van een centrale meldkamer, de introductie van call takers en dispatchers, en de inrichting van een radarkamer.

Een van de belangrijkste doelstellingen van deze vernieuwingen is het gebruik van real-time intelligence om sneller en efficiënter op incidenten te reageren. Dit versnelt niet alleen de oplossing van zaken, maar verbetert ook de veiligheid van politieagenten op straat door hen direct van actuele informatie te voorzien.

De samenwerking tussen Aruba en Curaçao, onder meer via de informatie-uitwisseling in het kader van ACTPOL draagt bij aan een effectievere bestrijding van criminaliteit, zowel lokaal als regionaal, aldus betrokkenen.

