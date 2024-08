Economie Nieuw flexibel verblijfsvergunningenbeleid op Aruba moet economische ontwikkeling ondersteunen Redactie 30-08-2024 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – Aruba introduceert een flexibeler beleid voor verblijfsvergunningen om beter in te spelen op de economische ontwikkelingen op het eiland. Minister van Arbeid, Glenbert Croes, kondigde tijdens een persconferentie aan dat sinds 1 augustus het beleid is aangepast om buitenlanders die al op Aruba wonen meer mogelijkheden te bieden hun verblijfsstatus te legaliseren. Deze stap maakt deel uit van een bredere strategie om de groeiende arbeidsmarkt op het eiland te ondersteunen.

De aanpassing in het beleid is een reactie op de noodzaak om te zorgen voor voldoende arbeidskrachten, nu Aruba zich herstelt van de pandemie en opnieuw een sterke economische groei ervaart. De minister wees op de opening van meerdere nieuwe hotels, waaronder drie megahotels die tegen het einde van het jaar hun deuren zullen openen. Daarnaast is de transformatie van het raffinaderijgebied met projecten zoals Eagle NG een teken van verdere economische expansie.

“Onze economie groeit, en daarmee ook de vraag naar arbeidskrachten,” legt Croes uit. “Door het beleid voor verblijfsvergunningen flexibeler te maken, bieden we buitenlanders die al op Aruba zijn een legale manier om bij te dragen aan onze economie. Tegelijkertijd beschermen we de kansen van onze eigen jongeren op de arbeidsmarkt.” Dit beleid is gebaseerd op het toelatingshandboek dat in 2023 door de ministerraad is goedgekeurd, en is tot stand gekomen in samenwerking met organisaties zoals AHATA, ATIA en de Kamer van Koophandel.

Pandemie

De nieuwe beleidslijn werd ontwikkeld als reactie op de uitdagingen die de pandemie met zich meebracht. Door een legale alternatieve route te bieden, konden buitenlanders die tijdens de pandemie op het eiland bleven, hun verblijfsstatus behouden en zich legaal vestigen. Deze maatregel ondersteunt niet alleen de arbeidsmarkt, maar draagt ook bij aan de stabiliteit en groei van de lokale economie.

Croes benadrukt dat het nieuwe beleid zorgvuldig is ontworpen om te voorkomen dat de flexibiliteit ten koste gaat van de werkgelegenheid voor de Arubaanse jeugd. “Het is belangrijk dat we onze jongeren voorbereiden op de arbeidsmarkt en hen de beste kansen geven,” zegt de minister. “Dit beleid helpt ons om de economische groei te stimuleren zonder de belangen van onze eigen bevolking uit het oog te verliezen.”

