Economie Ook minister Croes krijgt boek van Seute over beheer van geld Dick Drayer 05-08-2024 - 1 minuten leestijd

Franklin Seute (l)

ORANJESTAD – Ook minister van Onderwijs en Sport, Endy Croes, heeft van auteur Franklin Seute het boek Living Rich as a Student in the Netherlands gekregen. Het boek behandelt de frugal lifestyle, oftewel het economische leven om te leren sparen zodat je altijd voldoende geld hebt.

Seute studeerde Mechatronica aan Avans Hogeschool in Breda en werkt momenteel in Nederland. Tijdens zijn academische opleiding merkte hij dat er veel informatie ontbrak over geldbeheer voor studenten. Dit leidde ertoe dat Franklin Seute een onderzoek deed, dat twee jaar duurde, over het onderwerp: uitgaven van een internationale student in Nederland en hoe om te gaan met geld. Met de resultaten van het onderzoek en zijn eigen ervaring schreef Franklin het boek getiteld Living Rich as a Student in the Netherlands, dat in 2020 werd gepubliceerd.

Sinds 2018 geeft Franklin presentaties op Colegio Arubano over studeren in Nederland en elk jaar geeft hij workshops over ‘budgetteren’ aan studenten die hun studie in het buitenland voortzetten. Franklin doet dit in samenwerking met het Departement van Onderwijs Aruba (DEA) en Arubahuis in Nederland.

In juli jongstleden gaf Franklin een seminar om te leren hoe je met geld om moet gaan, met deelname van zowel studenten, hun ouders als vertegenwoordigers van de Dienst Publieke Scholen (DPS).

