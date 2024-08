Nieuws uit Nederland Premier Aruba schrijft bijdrage voor ‘Handbook of Gender Studies in The Dutch Caribbean’ Redactie 06-08-2024 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – Op 28 mei jongstleden vond in Amsterdam, Nederland, de lancering plaats van het handboek ‘Handbook of Gender Studies in The Dutch Caribbean’, waarin premier Evelyn Wever-Croes een bijdrage leverde over de positie en het succes van vrouwen in Aruba.

Het handboek is een uitgebreid boek over genderstudies in de Nederlandse Caribische eilanden en behandelt onderwerpen zoals de geschiedenis van de bewegingen voor gendergelijkheid, de relatie van gender met ras, kolonialisme, seksualiteit en kunst en populaire cultuur. Het biedt inzicht in een eeuw van debat rond gender op de zes Nederlandse Caribische eilanden.

Het handboek bevat zeshonderd pagina’s en vijftig bijdragen, waaronder van de voormalige premier van de Nederlandse Antillen, Maria Liberia Peters van Curaçao. In hoofdstuk 25 wordt ingegaan op ‘Gender Equality and Justice in Aruba: Policies and Practices’, waarin Wever-Croes het Nationale Genderbeleid van Aruba, afgerond in mei 2022, bespreekt.

Ook de strategische prioriteitsgebieden die dit document identificeert en de specifieke uitdagingen van gendergelijkheid waarmee Aruba wordt geconfronteerd, vooral de manieren waarop gender gerelateerd is aan andere sociale categorieën zoals ras en klasse komen aan bod.

Daarnaast wordt een beknopte versie van de toespraak gegeven bij de Verenigde Naties op Internationale Vrouwendag 2023. Het hoofdstuk sluit af met de visie op de persoonlijke reis van Wever-Croes en hoe ze de eerste vrouwelijke leider van Aruba werd.

