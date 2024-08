Overheid en Politiek Ryçond Santos do Nascimento zoekt steun voor referendumwet Dick Drayer 26-08-2024 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – Onafhankelijk parlementslid Ryçond Santos do Nascimento heeft in een interview met de krant Diario benadrukt dat hij steun zoekt voor de invoering van de referendumwet in de Arubaanse Staatsregeling. Dit wetsvoorstel zou volgens hem dienen om de wil van het volk te versterken en een democratische controle te waarborgen bij belangrijke beslissingen.

Volgens Santos do Nascimento worden er op Aruba bij het nemen van beslissingen, zoals bij het verlenen van vergunningen, vaak misbruik gemaakt van de bevoegdheden door ministers. Dit gebeurt niet altijd in het algemeen belang, maar soms voor specifieke persoonlijke of politieke voordelen. Hij noemde de gevallen van Benny Sevinger en Paul Croes als voorbeelden van dergelijke misstanden, maar benadrukte dat dit niet de enige gevallen zijn van schendingen van deze aard.

“We leggen veel nadruk op de rechtsstaat, maar het moet een democratische rechtsstaat zijn,” aldus Santos do Nascimento. “We moeten niet vergeten dat we uiteindelijk te maken hebben met het recht op zelfbeschikking van het volk, en dat betekent dat het volk de beslissingen moet nemen over hun economische, sociale en culturele toekomst.”

Het parlementslid wees erop dat Aruba een land is met meer dan honderdduizend inwoners, en het is onrealistisch om wekelijks in een stadion bijeen te komen om besluiten te nemen over de toekomst van het land. “Daarom hebben we vertegenwoordigers. Het is vergelijkbaar met het inhuren van een advocaat; de advocaat spreekt namens jou, maar jij bent niet de advocaat. Het blijft belangrijk dat je jouw stem behoudt. Het is niet de advocaat die het laatste woord heeft; dat ben jij. Net als jouw vertegenwoordigers,” legde Santos do Nascimento uit.

Hij benadrukte dat alle autoriteit voortkomt uit het volk, en daarom is het belangrijk om de wil van het volk te versterken. “Vooral als je kijkt naar de corruptie; vaak zien we dat corruptie een anti-democratische component heeft. Waarom? Omdat in plaats van de gemeenschap als geheel te begunstigen, er een specifiek belang wordt bevoordeeld. Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van ons eigen belang en onze stem, niet alleen tijdens verkiezingen. Ik hoop dat we de steun van 14 parlementariërs krijgen in het parlement, zodat we deze wet kunnen aannemen en het referendum kunnen opnemen in onze grondwet, om zo de democratie en het recht op zelfbeschikking van ons volk te versterken,” benadrukte Ryçond Santos do Nascimento.

82