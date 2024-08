Vacatures Aruba Vacature Lid RvC profiel Financieel deskundige Curaçao Melanie Zandwijk 02 augustus 2024

CMC Vastgoed & Beheer (officieel bekend als HNO Vastgoed en Beheer N.V.) is een aparte vennootschap die het vastgoed (gebouw) van het Curacao Medical Center (hierna CMC) beheert. De Raad van Commissarissen (hierna RvC) van CMC Vastgoed & Beheer adviseert de Raad van Bestuur (hierna RvB) bij het realiseren van de ambities van CMC Vastgoed & Beheer. Daarnaast houdt de RvC toezicht op het beleid van de RvB, waarbij alle relevante belangen in acht worden genomen, en oefent zij een aantal specifieke bevoegdheden uit in haar toezichthoudende rol.

Namens CMC Vastgoed & Beheer is Deloitte op zoek naar een: Lid Raad van Commissarissen profiel Financieel deskundige.

De functie

Als lid van de RvC met als profiel Financieel deskundige, houdt u toezicht op het beleid en functioneren van de RvB van CMC Vastgoed & Beheer en op de algemene gang van zaken van CMC Vastgoed & Beheer. U ziet toe op de naleving van de wet, de statuten en de in- en externe regelgeving. U evalueert het risicoprofiel en de interne controlemaatregelen. U adviseert de RvB en beoordeelt periodiek het functioneren van de RvB.

U toetst op basis van de strategische uitgangspunten van de organisatie het financieel beleid op de korte, middellange en lange termijn. U toetst de meerjarenbegroting, de jaarlijkse begroting, het investeringsplan, de verzekeringen en de financiële verslaglegging op doelmatigheid en doeltreffendheid. U beoordeelt de financieel-economische plannen op de budgettaire gevolgen en de inpasbaarheid binnen de begroting, bespreekt alternatieven en adviseert over de financiële meerjarenstrategie. U verdiept zich in financieel-economische ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg in het algemeen en de ziekenhuiszorg in het bijzonder.

Uw profiel

U heeft een afgeronde HBO- of WO-opleiding op financieel gebied en minimaal vijf jaar werkervaring in een financieel strategische functie. Daarnaast heeft u ervaring in een toezichthoudende functie of een vergelijkbare bestuursfunctie. U beschikt over diepgaande kennis van bedrijfseconomie, financiën, de integrale planning- en controlecyclus, en de beleids- en begrotingscyclus van een middelgrote of grote organisatie. U heeft een bijzondere interesse in het financieringsstelsel van de gezondheidszorg, met een specifieke focus op de ziekenhuiszorg.

U beschikt over de kennis en ervaring om te beoordelen of de RvB verantwoorde bedrijfsrisico’s neemt en om de administratie van CMC Vastgoed & Beheer op juistheid en betrouwbaarheid te beoordelen. Bovendien heeft u een goed begrip van de financieel-economische, politieke en maatschappelijke context en de impact hiervan op de organisatie. U bent bedreven in het interpreteren van begrotingen en het adviseren over alternatieven. U kunt effectief omgaan met situaties waarin er sprake is van verschillende belangen, u weegt deze op een evenwichtige wijze af en weet standpunten overtuigend te verdedigen.

U beschikt over een helikopterview en strategisch inzicht. U heeft een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en u kunt over diverse beleidsterreinen als klankbord functioneren voor de RvB. U bent een teamspeler, professioneel en omgevingsbewust. U schroomt niet om bestaande werkwijzen ter discussie te stellen en u staat open om te leren. U beschikt over een relevant netwerk en ondersteunt de RvB bij het leggen van belangrijke contacten. U bent in staat om de wettelijke en statutaire taken van de RvC te vervullen en u heeft kennis van de basisprincipes van corporate governance. Daarnaast beschikt u over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en in het Engels. Mondelinge en schriftelijke beheersing van het Papiaments is een pré.

Solliciteren

Belangstellenden worden verzocht hun motivatiebrief, inclusief Curriculum Vitae, vóór 19 augustus 2024 naar hrm@deloitte.cw te sturen. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging (zo niet, neem dan contact met ons op). Een assessment, veiligheidsonderzoek en medische keuring kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Danique Henriquez, consultant bij Deloitte Dutch Caribbean, via e-mail: hrm@deloitte.cw of telefonisch via: (+5999) 433 3333.

