Gezondheidszorg Bedbezetting HOH weer terug naar oude niveau Dick Drayer 25-09-2024 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – De bedbezetting in het Horacio Oduber Hospital (HOH) is in augustus weer terug op het niveau van voor de vakantie. Er is sprake van een forse stijging naar bijna 91 procent. In juli was de bezetting nog net geen 77 procent. Het aantal ziekenhuisopnames bleef in augustus stabiel met 808 patiënten, slechts vijf minder dan in juli.

Opvallend is de stijging van het aantal geplande opnames van ruim 24 procent in juli naar iets meer dan dertig procent in augustus. Tegelijkertijd daalde het aantal acute opnames via de spoedeisende hulp licht, van 515 in juli naar 463 in augustus.

Het aantal operaties bleef in beide maanden nagenoeg stabiel, met 574 operaties in augustus tegen 557 in juli. Wat betreft geboortes was er een stijging in augustus, toen er 69 baby’s werden geboren, vergeleken met 51 geboorten in juli. Ook het aantal patiënten dat de spoedeisende hulp bezocht, nam in augustus iets af, met 2.739 patiënten tegenover 2.876 in juli. In beide maanden bleek dat ongeveer veertig procent van de bezoekers van de spoedeisende hulp geen acute medische noodzaak had.

Het aantal bloeddonaties nam iets af in augustus, met 179 donaties vergeleken met 197 in juli. Het aantal laboratoriumtests bleef vrijwel gelijk, met 15.599 tests in augustus en 15.769 in juli.

De cijfers van augustus laten zien dat het Horacio Oduber Hospital, ondanks een lichte afname van het aantal opnames, te maken had met een terugkeer naar een hogere werkdruk. Dit kwam voornamelijk door de stijgende beddenbezetting en het toenemende aantal geplande ingrepen, wat wijst op een intensievere vraag naar zorg in augustus.

