Innovatieve prostaatbehandeling op Aruba krijgt vervolg in november

ORANJESTAD – Van 25 tot en met 29 november komt Sytse Oudkerk naar het Horacio Oduber Ziekenhuis (HOH) op Aruba om opnieuw de innovatieve Prostaat Arterie Embolisatie (PAE) behandeling uit te voeren, samen met interventieradioloog Mijntje van den Oever van het Arubaanse ziekenhuis . Dit jaar werd deze behandeling voor het eerst in februari aangeboden op Aruba en biedt een nieuwe optie voor mannen met plasklachten.

De PAE-behandeling is een relatief korte ingreep die zonder narcose in dagbehandeling kan worden uitgevoerd. Binnen vier uur kan de patiënt weer naar huis. Een van de grootste voordelen van deze behandeling is dat er minder kans is op seksuele complicaties dan bij de reguliere prostaatoperatie, ook wel TURP genoemd. “Voor patiënten die niet onder narcose kunnen of die een permanente blaaskatheter hebben, is PAE een goede aanvulling op de klassieke TURP-behandeling,” aldus Randall Leong, uroloog bij het HOH, in februari.

Plasklachten komen veel voor bij mannen boven de vijftig jaar, waarbij één op de drie mannen ermee te maken krijgt. Vaak is de oorzaak een goedaardige vergroting van de prostaat, die druk uitoefent op de plasbuis en zo klachten veroorzaakt. Pillen pakken meestal alleen de symptomen aan, terwijl PAE de oorzaak direct behandelt, wat de kwaliteit van leven aanzienlijk kan verbeteren.

De behandeling is in Amerika en Europa al jaren de norm. “Ik heb deze techniek geleerd van professor Pisco, de pionier op het gebied van PAE, en deze in 2022 geïntroduceerd in Nederland,” vertelt interventieradioloog Sytse Oudkerk van Link2Care Clinics. Dankzij de samenwerking met het HOH is deze vooruitstrevende behandeling nu ook beschikbaar voor mannen op Aruba, en op termijn mogelijk ook voor andere Caribische eilanden, voegde interventieradioloog Mijntje van den Oever in februari toe.

