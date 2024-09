Economie Minimumuurloon Aruba stijgt per 1 januari Dick Drayer 17-09-2024 - 1 minuten leestijd

ORANJESTAD – Het minimumuurloon op Aruba gaat per 1 januari omhoog. Dit besluit is recent goedgekeurd door de ministerraad en markeert volgens een persbericht van de regering een belangrijke stap in de verbetering van de arbeidsomstandigheden op het eiland. De wijziging komt na een twee jaar durend proces van analyses en onderzoek dat in 2022 van start ging.

Met de invoering van het minimumloon per uur krijgen werknemers volgens de demissionaire regering een eerlijkere beloning op basis van het aantal uren dat ze daadwerkelijk werken. Op dit moment ontvangen werknemers hetzelfde maandloon, ongeacht of ze 40 of 45 uur per week werken. Dit gaat veranderen. Werknemers die 40 uur per week werken, ontvangen vanaf januari een loonsverhoging van ruim 20 florin per maand, terwijl degenen die 45 uur werken een verhoging van bijna 272 florin tegemoet kunnen zien.

De maatregel is vooral belangrijk voor werknemers in sectoren zoals de horeca, waar het aantal gewerkte uren sterk kan variëren. Door het nieuwe systeem krijgen werknemers een loon dat evenredig is aan de daadwerkelijk gewerkte uren, wat volgens de regering zal bijdragen aan een eerlijker en productiever werkklimaat.

