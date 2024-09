Politiek Peiling: MEP blijft de grootste partij, FUTURO opmars Dick Drayer 24-09-2024 - 3 minuten leestijd

ORANJESTAD- Uit de eerste politieke peiling van 2024, gehouden door Noticiacla, blijkt dat de MEP de grootste partij blijft, terwijl de nieuwe partij FUTURO als grote verrassing naar voren komt. De peiling, gehouden onder 1817 mensen, laat zien dat de MEP 53 procent van de stemmen krijgt, gevolgd door FUTURO met twaalf procent.

De enquête, die werd uitgevoerd tussen 17 en 21 september en had als belangrijkste vraag voor welke partij de ondervraagden nu zouden stemmen. MEP blijft, zo blijkt, veruit de populairste partij, maar de opkomst van FUTURO trekt de aandacht. AVP eindigde met negen procent op de derde plaats, terwijl RAIZ, ACCION21 en LPR met elk vijf procent op een gedeelde vierde plaats stonden. Andere partijen, zoals PPA en CURPA, scoorden drie procent, terwijl MAS en RED slechts twee procent van de stemmen kregen.

Eén partij

Naast de vraag voor welke partij men zou stemmen, werd ook gevraagd naar de voorkeur voor de vorming van een nieuwe regering. Een meerderheid van de respondenten, 49 procent, gaf aan een regering met één partij te willen zien. Dit is opmerkelijk, aangezien 34 mensen meer voor deze optie kozen dan dat er voor MEP werd gestemd, wat erop wijst dat ook niet-MEP-stemmers een regering met één partij willen.

Een coalitie tussen alleen kleinere partijen kreeg 25 procent van de stemmen, terwijl een coalitie tussen een grote en een kleine partij 21 procent behaalde. De minst populaire optie was een coalitie tussen de twee grootste partijen, MEP en AVP.

Jongere kiezers

Wat betreft leeftijdsvoorkeuren komt naar voren dat de MEP vooral populair is onder de oudere groep van 55 tot 64 jaar, terwijl FUTURO veel steun krijgt van de jongere generatie tussen 35 en 44 jaar. AVP, PPA en MAS doen het goed onder de 65-plussers, terwijl partijen zoals ACCION21 en RAIZ eveneens in trek zijn bij de groep van 35 tot 44 jaar. LPR vindt vooral steun bij kiezers tussen de 45 en 54 jaar.

FUTURO, een relatief nieuwe partij, blijkt vooral sterk te zijn in Paradera, waar het drie procent van de stemmen behaalde. Het minst populair is de partij in Savaneta, waar slechts twee procent van de stemmen op hun naam staat. MEP blijft het sterkst in Santa Cruz, waar het twaalf procent van de stemmen kreeg, terwijl AVP vooral in Oranjestad populair is.

Verkiezingen

De volgende peiling zal partijen bevatten die zich officieel hebben gekwalificeerd voor de verkiezingen van 6 december 2024, op basis van het aantal verzamelde handtekeningen. Het politieke landschap op Aruba is volop in beweging, met verrassende opkomsten van nieuwe partijen en de constante vraag naar hoe de volgende regering eruit zal zien.

Ondanks dat deze enquête niet wetenschappelijk is en alleen toegankelijk was voor mensen met internet, geeft het een kleine indicatie van hoe de politieke stemming momenteel is onder de bevolking van Aruba. De grote vraag is of MEP haar dominante positie kan behouden en of FUTURO haar verrassende opmars kan voortzetten in de aanloop naar de verkiezingen.

