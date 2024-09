Politie en Justitie Stijging in aantal verkeersdelicten en vuurwapenbezit op Aruba Dick Drayer 20-09-2024 - 1 minuten leestijd

ORANJESTAD – In 2023 steeg het aantal verkeersdelicten en het vuurwapenbezit op Aruba aanzienlijk in vergelijking met 2022. Terwijl het totaal aantal verdachten van misdrijven relatief stabiel bleef, met 3.035 ingeschreven verdachten in 2023 tegenover 3.021 in 2022, waren er specifieke verschuivingen in soorten misdrijven. Dat staat in het jaarverslag van het Arubaanse Openbaar Ministerie.

De grootste stijging was zichtbaar in verkeersdelicten, waar rijden zonder rijbewijs (857 in 2023 tegen 716 in 2022) en rijden onder invloed (van 395 naar 468) toenamen. Daarnaast nam het aantal geregistreerde vuurwapendelicten met 32 procent fors toe, van 131 in 2022 naar 173 vorig jaar.

De meest voorkomende misdrijven in 2023 waren, net als in 2022, rijden zonder rijbewijs, mishandeling en rijden onder invloed. In beide jaren stonden deze feiten bovenaan de lijst, maar in 2023 werd een grotere nadruk gelegd op de toename van vuurwapenbezit en de verharding van het verkeer, wat een weerspiegeling kan zijn van bredere maatschappelijke trends​.

In de jongerencategorie was een verschuiving zichtbaar. In 2022 domineerden openlijke geweldpleging, bedreiging en softdrugsdelicten de misdrijven onder minderjarigen. In 2023 bleef dit grotendeels hetzelfde, maar nam het gebruik van vuurwapens onder jongeren toe, wat zorgwekkend is voor de handhaving en beleidsmakers​.

