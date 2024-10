Dieren Aruba biedt Bonaire opvang voor gevangen krokodil Redactie 28-10-2024 - 2 minuten leestijd

Foto: 24ora.com

ORANJESTAD – Philip Merryweather van Philip’s Animal Garden op Aruba heeft aangeboden om een onlangs gevangen krokodil op Bonaire op te vangen in zijn opvangpark. Dat schrijft de nieuwssite 24ora.com. Merryweather benadrukt dat zijn faciliteit als enige in het Caribisch gebied over de benodigde infrastructuur en expertise beschikt om het dier de juiste zorg te bieden. De opvang heeft al drie krokodillen, waaronder een vrouwtje dat al tien jaar in het park verblijft.

Afgelopen zaterdagavond wisten de rangers van STINAPA, na achttien dagen, eindelijk de gesignaleerde krokodil te vangen in de wateren bij Sorobon op Bonaire. Het dier veroorzaakte onrust onder de bevolking en leidde zelfs tot een tijdelijk zwemverbod door de gezaghebber. Hoe de krokodil daar terechtkwam, is nog steeds onduidelijk.

Philip Merryweather geeft aan dat de vijvers van Philip’s Animal Garden geschikt zijn voor krokodillen, aangezien ze brak water bevatten, wat krokodillen prefereren. Volgens Merryweather is het aannemelijker dat de krokodil door iemand naar Bonaire is gebracht toen hij nog klein was, en later is losgelaten in de baai van Sorobon. De kans dat het dier zelfstandig van Venezuela of Colombia naar Bonaire is gezwommen, acht hij zeer klein.

Op basis van de beschrijving lijkt de gevangen krokodil van het zeldzame Orinoco-type (Crocodylus intermedius) te zijn. Deze soort, afkomstig uit de Orinoco-rivier in Venezuela en Colombia, staat op de lijst van bedreigde diersoorten. De populatie van deze krokodil is door intensieve jacht in de 19e en 20e eeuw drastisch afgenomen. Mannetjes kunnen tot ruim zes meter lang worden, maar zulke exemplaren worden tegenwoordig nauwelijks meer gezien.

Philip’s Animal Garden is een non-profitorganisatie op Aruba die sinds 2009 exotische dieren opvangt en verzorgt. Merryweather heeft het park eigenhandig opgebouwd en biedt inmiddels onderdak aan een indrukwekkende collectie geredde dieren. Met de steun van de Arubaanse gemeenschap zet het park zich in voor het welzijn van deze dieren en biedt het hen een veilige leefomgeving.

