Gezondheidszorg Bedbezetting ziekenhuis blijft hoog, aantal opnames gestegen 25-10-2024

ORANJESTAD – In september heeft het Horacio Oduber Hospital (HOH) 860 patiënten opgenomen, een stijging ten opzichte van augustus toen 808 patiënten werden gehospitaliseerd. Bijna zestig procent van deze opnames vond plaats via de spoedeisende hulp, wat wijst op een hoge vraag naar acute zorg. Tegelijkertijd daalde de gemiddelde verblijfsduur in het ziekenhuis van 4,7 dagen in augustus naar 4,4 dagen in september.

De bedbezetting bij het HOH lag in september op 87,8 procent, een lichte daling van 1,9 procent vergeleken met augustus, toen de bezetting bijna 91 procent was. Ondanks deze kleine daling blijft de bedbezetting hoog, wat de aanhoudende druk op de ziekenhuiscapaciteit benadrukt.

In september werden er 579 operaties uitgevoerd in de operatiezalen van het ziekenhuis, wat vrijwel gelijk is aan de 574 operaties in augustus. Deze cijfers laten een stabiel aantal chirurgische ingrepen zien. Daarnaast is het aantal geboortes in september toegenomen tot 78, met 46 meisjes en 32 jongens, vergeleken met 69 geboorten in augustus.

Op de spoedeisende hulp werden bijna 2.800 patiënten behandeld in september, waarbij opvalt dat ruim 38 procent van de patiënten geen acute medische zorg nodig had. Dit percentage is licht lager dan in augustus, toen ongeveer veertig procent geen acute noodzaak had.

De specialisten van het HOH hebben in september bijna 7.500 consultaties gehouden, een toename van 390 consultaties vergeleken met augustus. Op het gebied van diagnostiek werden in de afdeling radiologie ruim 4.600 tests uitgevoerd, waaronder CT-scans, MRI’s en echo’s. Bovendien bezochten ruim 16.000 mensen het laboratorium voor diagnostische tests in september.

Ten slotte ontving de Bloedbank Aruba 213 donaties, wat een stijging is ten opzichte van de 179 donaties in augustus. In totaal keerden 832 patiënten na hun behandeling in het ziekenhuis terug naar huis.

