Economische groei Aruba van 4,3 procent in 2023

ORANJESTAD – De economie van Aruba is in 2023 met 4,3 procent gegroeid, volgens het Annual Statistical Digest 2023 van de Centrale Bank van Aruba. Deze groei volgt op een jaar waarin de economie al een aanzienlijke stijging kende van 8,5 procent. De economische vooruitgang wordt vooral toegeschreven aan het herstel in het toerisme en een stijging van de uitgaven door huishoudens en de overheid.

Het bruto binnenlands product (bbp) van Aruba groeide in 2023 naar een waarde van 6,53 miljard Arubaanse florin. Het reëel bbp per hoofd van de bevolking steeg eveneens, van 48.200 florin in 2022 naar 50.300 florin in 2023, wat een teken is van een verbeterde welvaart op het eiland. Tegelijkertijd daalde de werkloosheid naar 4 procent, wat aanzienlijk lager is dan de 6,6 procent van het voorgaande jaar. Dit duidt op een positief herstel van de arbeidsmarkt na de pandemie.

Toerisme

Ook op het gebied van toerisme waren er positieve ontwikkelingen. Het aantal toeristen dat op het eiland verbleef, groeide in 2023 tot ruim 1,26 miljoen bezoekers. Dit herstel is belangrijk voor de economie van Aruba, aangezien toerisme een grote bijdrage levert aan de economische activiteit. De consumptie door huishoudens nam eveneens toe, mede door verbeterde koopkracht en een daling in de werkloosheid. Desondanks bleven consumenten voorzichtig met lenen, zoals blijkt uit een stabiele leensom en een gematigde stijging van hypotheekleningen.

De Centrale Bank van Aruba benadrukt dat de stijging van het bruto binnenlands product en het herstel in de arbeidsmarkt tekenen zijn van een verdergaande stabilisatie van de economie. De bank verwacht echter dat de economische groei in de toekomst gematigder zal zijn na het herstel van de afgelopen twee jaar. Meer details en cijfermatige analyses zijn te vinden in het volledige rapport.

