Nieuws uit Nederland Eerste ‘Appeltje van Oranje’ naar Aruba: Fundacion Movemiento ta Bida is de gelukkige Dick Drayer 03-10-2024 - 3 minuten leestijd

DEN HAAG – Fundacion Movemiento ta Bida uit Aruba is een van de drie winnaars van de Appeltjes van Oranje 2024. Koningin Máxima reikte de prijzen donderdagmiddag uit tijdens een ceremonie op Paleis Noordeinde, in aanwezigheid van koning Willem-Alexander en prinses Beatrix. Het thema van dit jaar was Eenzaamheid verminder je samen.

De Arubaanse stichting kreeg de ‘Grote Appel’, een prestigieuze prijs voor haar project Hunto Grandi, Grandi Hunto, dat ouderen helpt om actief en betrokken te blijven binnen hun gemeenschap. Het project organiseert bijeenkomsten, workshops en huisbezoeken, waarbij zowel de fysieke als mentale gezondheid van ouderen centraal staat. De naam van het project, die vertaald kan worden als “Samen sterk, samen groeien”, benadrukt het belang van sociale interactie en gemeenschapszin.

Grote eer

“Het is een grote eer voor iedereen die bij het project en de stichting betrokken is, zeker omdat dit het eerste appletje is voor de Cariben,” vertelt projectleider Rosa Leon na afloop van de ceremonie. “Deze erkenning bevestigt dat we moeten doorgaan met waar we mee bezig zijn en vooral de ouderen actief betrekken bij de gemeenschap.”

De Leon legde uit dat de eenzaamheid onder ouderen tijdens de COVID-19-pandemie is toegenomen, een uitdaging die haar organisatie heeft aangepakt. “Ons project begon tijdens de pandemie, wat een uitdaging was omdat we de ouderen moesten overtuigen om deel te nemen aan de programma’s die we voor hen hadden opgezet,” zei ze. “Gedurende het jaar hebben we geadverteerd en we werden goed ontvangen door de hele bevolking.”

Het project bereikt jaarlijks meer dan tweeduizend ouderen en biedt een diversiteit aan programma’s, variërend van pensioenadvies en computerlessen tot tuinieren. “We willen dat ouderen kennis verspreiden en niet alleen focussen op één specifieke richting,” legt De Leon uit. “We maken geen programma’s voor ouderen, maar met ouderen. Zij staan centraal en geven, op basis van hun wensen en behoeften, vorm aan de activiteiten.”

Over haar ontmoeting met koningin Máxima zei De Leon: “Ze was erg blij en zei dat ze graag een keer naar Aruba wil komen om het project te bekijken.” Met de gewonnen prijs van 25.000 euro hoopt De Leon meer projecten tegelijk te kunnen uitvoeren. Ze blijft positief over de toekomst en kijkt uit naar verdere samenwerking: “Dit komt op een goed moment, nu kunnen we nog meer betekenen voor de ouderen in onze gemeenschap.”

Beeldje

Naast Fundacion Movemiento ta Bida ontvingen ook Stichting Join Us uit Den Bosch en Stichting Al Amal uit Utrecht een Appeltje van Oranje. Stichting Join Us helpt jongeren die zich eenzaam voelen, terwijl Stichting Al Amal zich richt op het doorbreken van het isolement van vrouwen met een migrantenachtergrond.

Elke winnaar ontving een bronzen beeldje, ontworpen door prinses Beatrix, en een geldprijs van 25.000 euro. Dit jaar werd de prijs voor de 22e keer uitgereikt door het Oranje Fonds, dat streeft naar een samenleving waarin niemand er alleen voor staat.

8