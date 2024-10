Nieuws uit Nederland Eindhoven viert eigen Caribische Emancipatiedag Dick Drayer 08-10-2024 - 2 minuten leestijd

EINDHOVEN – Eindhoven organiseerde de eerste Dutch Caribbean United Emancipation Day, een speciaal evenement gericht op de erkenning van het slavernijverleden en de emancipatie van de Caribische gemeenschap binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De bijeenkomst, georganiseerd door de stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst, stond in het teken van bewustwording en culturele viering.

Tijdens het evenement benadrukten sprekers het belang van een eigen Emancipatiedag voor de Caribische gemeenschap. De initiatiefnemers vinden dat de slavernij in het Caribisch deel van het Koninkrijk een andere dynamiek had dan bijvoorbeeld in Suriname, en dat dit verschil erkend moet worden.

Historicus Adi Martis, aangehaald in een toespraak, legt uit dat de slavernij op Aruba kleinschaliger en persoonlijker was dan in andere regio’s. Slaven werkten vaak in huis of op het land, en sommigen bezaten zelfs grond en een huis. Dit onderscheidde de omstandigheden op Aruba van de slavernij in Suriname of Curaçao.

Naast de erkenning van de slavernijgeschiedenis benadrukten verschillende sprekers de noodzaak voor blijvende aandacht voor de gevolgen van slavernij in de huidige samenleving. Zo werd er gepleit voor meer bewustwording over de rol van Nederland in de slavernij, met name in het onderwijs. Een open dialoog zonder schuldtoewijzing zou kunnen helpen om discriminatie en racisme, die volgens de sprekers nog steeds voortkomen uit het slavernijverleden, aan te pakken.

Het evenement bevatte niet alleen toespraken, maar ook culturele optredens. Het Arubaanse dansgezelschap Flamboyant verzorgde een kleurrijke show, en zanger Aymar Torres bracht muzikale intermezzo’s. Als afsluiting werd Jacintho Zimmerman van de stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst verrast met een plakkaat ter erkenning van zijn inzet voor de Caribische gemeenschap in Eindhoven.

