Economie Forse daling van benzine- en dieselprijzen op Aruba Dick Drayer 08-10-2024 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – Automobilisten op Aruba kunnen rekenen op een aanzienlijke prijsverlaging aan de pomp. De prijs voor benzine daalt met 16,3 cent naar bijna 2,35 florin per liter, terwijl diesel met 8,8 cent goedkoper wordt en uitkomt op afgerond 2,01 florin per liter.

Deze substantiële daling komt als een verlichting voor consumenten na maanden van fluctuerende brandstofprijzen. Het is een van de grootste prijsdalingen van het jaar en biedt financiële verlichting in een periode van wereldwijde economische onzekerheden en schommelingen op de oliemarkt.

Het afgelopen jaar kenmerkte zich door aanzienlijke schommelingen in de brandstofprijzen op Aruba. In januari begon het jaar met een daling van bijna vijf cent voor benzine, wat de prijs op ongeveer 2,32 florin bracht. Diesel daalde toen met bijna veertien cent naar iets meer dan 2,14 florin per liter.

In april bereikte de benzineprijs een piek van 2,67 per liter. Opvallend genoeg daalde diesel die maand naar 2,30 per liter. In mei steeg benzine licht met ruim twee cent naar 2,69 florin per liter, het hoogste punt van het jaar, terwijl diesel licht daalde met bijna twee cent naar iets meer dan 2,28.

Daling ingezet vanaf juni

Vanaf juni begon een neerwaartse trend. Benzine daalde met ruim elf cent naar 2,57 per liter, na twee maanden van stijgingen die samen goed waren voor een toename van ruim dertien cent. Diesel zag een nog grotere daling van ruim tien cent, waardoor de prijs op bijna 2,18 per liter kwam. Deze trend zette door in juli, maar diesel steeg die maand naar ruim 2,18 florin per liter.

In augustus steeg de benzineprijs weer met zes cent naar ongeveer 2,58 per liter, terwijl diesel met ruim twee cent toenam tot ongeveer 2,21 per liter. Deze stijgingen bleken van korte duur, want in september daalde de benzineprijs opnieuw met ruim zes cent naar iets meer dan 2,51. Diesel zag een nog grotere daling van ruim tien cent, waardoor de prijs daalde naar iets meer dan 2,10 per liter.

Vergeleken met het begin van het jaar is de benzineprijs nu iets hoger dan de 2,32 per liter in januari, maar aanzienlijk lager dan de piek van 2,69 per liter in mei. Diesel is nu goedkoper dan in januari, met een totale daling van ongeveer 13 cent, en biedt consumenten de laagste dieselprijzen van het jaar.

