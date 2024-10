Economie Gezin op Aruba had in september 5.526 florin nodig om rond te komen Dick Drayer 29-10-2024 - 1 minuten leestijd

ORANJESTAD – Een gemiddeld gezin op Aruba had in september 5.526 florin per maand nodig had om in de basisbehoeften te voorzien. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd. Dit is een toename van twaalf florin ten opzichte van augustus. De stijging wordt vooral toegeschreven aan prijsverhogingen voor voeding en niet-alcoholische dranken en kleding en schoenen.

Het bestaansminimum voor een huishouden bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen had in september 98 florin meer nodig dan het jaar ervoor. Voor eenpersoonshuishoudens op Aruba was het bestaansminimum in september 2.631 florin, een toename van vijf florin ten opzichte van augustus. Dit betekent dat een alleenstaande volwassene op Aruba in september net iets meer nodig had om in de basisbehoeften te voorzien.

Boodschappenmandje

Van de 408 goederen en diensten in het consumptiepakket had 38 procent een prijsstijging in september. Daarentegen vertoonde 44 procent van de producten een prijsdaling.

