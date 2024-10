Economie Langzame groei van zonne-energie op Aruba belemmert groene transitie Dick Drayer 15-10-2024 - 5 minuten leestijd

ORANJESTAD – De overstap naar zonne-energie op Aruba verloopt traag door bureaucratische vertragingen stelt jurist Lincoln D. Gomez. Bedrijven en huishoudens die willen investeren in duurzame energie worden geconfronteerd met lange goedkeuringsprocessen. Deze vertragingen remmen niet alleen de milieudoelstellingen van het eiland, maar ook economische groei, blijkt uit onderzoek naar de situatie op Aruba.

Meer dan tien jaar geleden zette Aruba een belangrijke stap richting duurzame energie door het toestaan van zonnepanelen op huizen en bedrijven. Deze installaties kunnen worden aangesloten op het nationale elektriciteitsnet, beheerd door de nutsmaatschappij Elmar. Voor particuliere installaties geldt een maximum van 10 kilowatt, terwijl commerciële projecten mogen uitbreiden tot 100 kilowatt. Deze beperkingen moeten voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt. Desondanks verloopt de overgang naar zonne-energie op het eiland trager dan verwacht.

Een van de grootste obstakels is de vertraging in de goedkeuring van nieuwe installaties. Elmar en de afdeling Technische Inspecties (DTI) keuren slechts een klein aantal aanvragen per dag of per week goed, wat resulteert in een aanzienlijke achterstand. Sommige bedrijven wachten al meer dan een jaar op goedkeuring, ondanks forse investeringen in zonnepanelen. Dit betekent dat kapitaal vastligt zonder enig rendement, wat bedrijven ontmoedigt om te investeren in duurzame energiebronnen.

Toerisme en economie

De trage groei van zonne-energie heeft niet alleen gevolgen voor het milieu, maar ook voor de economie van Aruba, met name in de toeristische sector. Wereldwijd wordt duurzaamheid steeds belangrijker voor zowel toeristen als entertainers. Grote artiesten zoals Billie Eilish, Coldplay en Taylor Swift eisen nu dat de locaties waar zij optreden voldoen aan strenge milieustandaarden. Zo stelt Taylor Swift zelfs duurzaamheidsrapporten op voor haar concerten, om te garanderen dat haar optredens in lijn zijn met milieuvriendelijke waarden.

Een goed voorbeeld hiervan is de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Deze sport- en concertlocatie investeerde fors in zonnepanelen en energieopslag, wat het een duurzaam gebouw maakt. Bezoekers die concerten of evenementen bijwonen, genereren bovendien economische activiteit in de stad, door te overnachten in hotels, te eten in restaurants en gebruik te maken van vervoersdiensten zoals Uber. Dit toont aan dat duurzaamheid niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor de economie.

Aruba kan hier volgens mr. Gomez van leren. Hoewel het eiland niet per se grote concertzalen nodig heeft, kan het wel duurzaamheid integreren in de toeristische sector, hotels, woningen en bedrijfsgebouwen. Dit zou niet alleen de ecologische voetafdruk van Aruba verkleinen, maar ook toeristen aantrekken die bereid zijn meer uit te geven aan diensten die overeenkomen met hun milieubewuste waarden.

Bureaucratische hindernissen

Sommige bedrijven op Aruba lopen al voorop op het gebied van duurzaamheid. Bucuti & Tara Beach Resort werd het eerste koolstofneutrale hotel in het Caribisch gebied en ontving meerdere onderscheidingen voor zijn inspanningen op het gebied van hernieuwbare energie en afvalvermindering. Superfood Aruba, een lokale supermarkt, investeerde in zonne-energie en biedt oplaadpunten voor elektrische voertuigen, wat aantoont dat bedrijven een belangrijke rol kunnen spelen in de groene transitie van het eiland.

Ook het Arubaanse vliegveld zette een grote stap met de aanleg van een zonnepark van meer dan drie megawatt. Dit project laat zien dat lokale initiatieven succesvol kunnen zijn. Veel huizen op het eiland, waaronder dat van een van de betrokkenen bij dit project, draaien inmiddels op zonne-energie. Dit toont aan dat individuele acties een waardevolle bijdrage leveren aan de duurzame doelen van Aruba.

Toch blijft de bureaucratie een groot struikelblok. De overheid moet het goedkeuringsproces voor zonne-installaties drastisch vereenvoudigen. Zodra een installatie voldoet aan de regelgeving, moet goedkeuring volgen op basis van de ingediende ontwerpen van gecertificeerde installateurs. Dit voorkomt dat bedrijven en huishoudens maanden of zelfs jaren moeten wachten. Wanneer installaties niet aan de eisen voldoen, moeten snel straffen worden opgelegd aan de verantwoordelijken, om zowel consumenten als de duurzame energiemarkt te beschermen.

Naast de bureaucratische vertragingen zijn er ook zorgen over de zogenaamde slimme meters die Elmar heeft geïnstalleerd. Gebruikers klagen over onverwacht hoge elektriciteitsrekeningen na de installatie van deze meters. Dit roept vragen op over de nauwkeurigheid van de meters en of deze wel correct zijn gekalibreerd door de afdeling Technische Inspecties. Zonder regelmatig toezicht bestaat de kans dat consumenten te veel betalen voor hun energieverbruik, wat Elmar mogelijk extra inkomsten oplevert.

Tot slot

De trage goedkeuring van zonne-installaties belemmert niet alleen de milieudoelen van Aruba, maar ook de economische vooruitgang. Bedrijven die investeren in zonne-energie lijden grote financiële verliezen door onnodige vertragingen in het proces. Om te voorkomen dat Aruba achterop raakt in de wereldwijde trend naar duurzame energie, moet de overheid nu ingrijpen. Een soepel goedkeuringsproces zal niet alleen de groene transitie van het eiland versnellen, maar ook de concurrentiepositie van Aruba op het gebied van duurzaam toerisme versterken.

