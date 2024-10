Vakantie Maak een proefduik op Aruba Inge Poorthuis 13-10-2024 - 8 minuten leestijd

De meeste toeristen op Aruba komen voor zon, zee en strand. Maar op het eiland, of eigenlijk in de zee rondom het eiland, is nog zo veel meer te beleven. Wanneer je al eens hebt gesnorkeld weet je hoe mooi de onderwaterwereld bij Aruba is. Prachtige vissen, gekleurde koralen en warm, helder water. De perfecte omstandigheden om eens een stap verder te gaan. Twijfel niet, maak eens een proefduik op Aruba. Misschien ben je wel zo enthousiast dat je daarna de volledige PADI Open Water cursus wilt gaan volgen.

Maak een proefduik op Aruba

Een proefduik maken betekent dat je op een laagdrempelige manier kennis kunt maken met de duiksport. De cursus duurt meestal enkele uren tot een halve dag. De cursus start met een gedeelte theorie waarna je in het zwembad, of op een veilige, ondiepe plek in zee gaat oefenen. Wanneer je alle oefeningen onder controle hebt, ga je beginnen aan de echte proefduik. Afhankelijk van weersomstandigheden en de door jou gekozen duikschool ga je met een boot de zee op om naar een geschikte duiklocatie te varen of ga je vanaf de kust te water.

De introductieduik wordt gemaakt in niet al te diep water. Op Aruba wordt er vaak gekozen voor een ondiep rif of in de buurt van één van de scheepswrakken die voor de kust liggen. Natuurlijk word je te allen tijde begeleid door een instructeur. Tijdens de proefduik staat veiligheid voorop. Eenmaal onder water zie je de prachtig gekleurde koralen en natuurlijk allerlei verschillende soorten vissen. Misschien kom je zelfs een zeeschildpad tegen!

Heb je na deze proefduik de smaak te pakken gekregen? Dan kun je kiezen voor een vervolg door de PADI Open Water cursus te gaan doen. Doordat je deze proefduik hebt gemaakt kun je in veel gevallen vrijstelling krijgen voor een aantal onderdelen uit de cursus. Overleg dit vooraf even met jouw duikschool. In veel gevallen krijg je korting op het cursusgeld en bespaart het je tijd. Heb je, na het afronden van de cursus, eenmaal jouw duikbrevet op zak dan mag je samen met een buddy zelfstandig gaan duiken in de zee bij Aruba.

Hoe ziet de PADI Open Water Cursus er uit?

De cursus duurt in de meeste gevallen drie dagen. Tijdens de cursus maak je in totaal vijf duiken. In overleg met jouw duikschool kom je wellicht in aanmerking voor vrijstellingen, na het maken van de proefduik. Wellicht kun je (een gedeelte van) de beschutwaterduiken overslaan. Tijdens de beschutwaterduiken laat je zien dat je de grondbeginselen van het duiken onder controle hebt.

Wanneer je dit gedeelte hebt afgerond ga je verder met de buitenwaterduiken. Hiervoor ga je de zee in en kan het avontuur verder gaan! Ook hier loop je weer alle stappen door die je hebt geleerd. Maar vergeet ook vooral niet om te genieten van alle moois dat je ziet onder water, hier doe je het immers voor!

Naast het praktijkgedeelte wordt er ook veel aandacht besteed aan theorische kennis. Tijdens de PADI Open Water Cursus leer je onder andere wat duiken met je lichaam doet, welke materialen je nodig hebt, maar ook hoe je eventuele problemen onder water kunt oplossen. De lessen worden meestal tussen de duiken door klassikaal gegeven en afgerond met (tussentijdse) kennistoetsen. Daarnaast kun je een gedeelte zelfstudie verwachten. Meestal houdt het in dat je de theorie die de volgende dag tijdens de cursus klassikaal wordt behandeld alvast doorleest.

Tip: rond het theoriegedeelte al voor de cursus af

Je kunt het theoriegedeelte ook al voordat je start met de cursus afronden. Dit doe je door vanuit huis de e-learning van PADI te volgen. Je hoeft dan tijdens de duikcursus niet meer de theorielessen te volgen. De kennis die jij tijdens de e-learning hebt opgedaan zal voorafgaand aan de cursus getest worden met een korte toets. Dit scheelt een hoop tijd en zelfstudie tijdens jouw vakantie. Des te eerder kun je beginnen met duiken! Overleg vooraf met jouw duikschool wat de mogelijkheden zijn.

Nadat je hebt laten zien dat je alle handelingen die nodig zijn voor duiken en je eigen veiligheid probleemloos kunt uitvoeren en je het theoriegedeelte hebt gehaald, volgt de certificering. Je bent nu officieel een PADI Open Water Duiker en mag duiken maken tot maximaal 18 meter samen met een buddy. Jouw duikbrevet is ook nog eens overal ter wereld geldig, dus waar je ook naartoe gaat, neem het altijd mee zodat je een duik kunt maken.

Wanneer mag je de PADI Open Water Cursus gaan doen?

Om te kunnen deelnemen aan de cursus moet je minimaal 10 jaar oud zijn. Daarnaast moet je in staat zijn om te zwemmen. Tijdens de cursus zal een zwemtest worden afgenomen. Je moet onder andere een afstand van 200 meter zwemmend kunnen afleggen. Natuurlijk moet je medisch geschikt zijn om te mogen duiken. Duiken met hartproblemen of andere ernstige medische problemen is niet toegestaan. Maar ook wanneer je verkouden bent is het af te raden om te gaan duiken. Je kunt dan namelijk niet je oren klaren en dat is heel belangrijk tijdens het duiken.

Voordat je start met de cursus wordt je gevraagd om vragenlijst over je gezondheid in te vullen. Mocht je twijfelen of je fit genoeg bent om te gaan duiken, raadpleeg vooraf een arts.

Tip: plan je cursus zorgvuldig

Duiken vlak voor of vlak na een vliegreis wordt ten zeerste afgeraden. Plan daarom jouw duikcursus zorgvuldig. Wil je zeker zijn van een plek, boek dan jouw cursus eenvoudig vooraf online. Zo ben jij gegarandeerd van een plek. Plan de cursus ruim in. Mocht de cursus, door onvoorziene weersomstandigheden of omdat jij iets meer tijd nodig hebt om alles onder de knie te krijgen, iets uitlopen dan is het fijn dat je speling hebt qua tijd.

Na het afronden van de duikcursus kun je ook nog vervolgcursussen doen. Zo is er Advanced Open Water om je vaardigheden uit te breiden en dieper te mogen duiken. Maar er zijn ook veel verschillende specialty courses. Tijdens deze cursussen word je voor iets specifieks opgeleid, denk bijvoorbeeld aan onderwaterfotogratie of je leert navigeren onder water. Maak een proefduik op Aruba, de beste plek om kennis te maken met de duiksport! Veel duikplezier!

