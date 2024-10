Gezondheidszorg Psychiater Carl Blijd spoort Caribische zorgprofessionals aan: kies voor de Geestelijke Gezondheidszorg Dick Drayer 13-10-2024 - 5 minuten leestijd

Gedurende vier jaar maakte Blijd deel uit van de medische staf van de voetbalclub FC Groningen

PHILIPSBURG – De op Curaçao geboren psychiater Carl Blijd (57) doet een dringende oproep aan Caribische zorgprofessionals en studenten om een carrière in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te overwegen. Na een indrukwekkende loopbaan in Nederland wil hij nu als bruggenbouwer dienen tussen de GGZ in Nederland en op de eilanden.

Blijd deelde zijn verhaal op de blog van Carecaribbean.nl, een website die informatie biedt over studie- en beroepskeuzes en carrièrekansen voor Caribische studenten in Nederland. Met inspirerende verhalen van studenten en zorgprofessionals met dezelfde achtergrond hoopt de website deze groep te motiveren.

Volgens Blijd zijn Caribische mensen van nature gericht op familie en geven ze om anderen, essentiële eigenschappen in de GGZ. “Er zijn veel mogelijkheden in deze sector, zoals psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker, verpleegkundige en groepswerker,” zegt hij. “Op de eilanden is er veel behoefte aan deze expertise. Stages bieden een uitstekende kans om te ervaren hoe het is om daar te werken. Of je nu in Nederland of op de eilanden werkt, de GGZ heeft mensen zoals jij nodig.”

Inspiratie en toewijding

Blijd werd op 3 september 1966 geboren in het Sint Elisabeth Hospitaal op Curaçao, op de verjaardag van zijn huisarts, wijlen dr. Lubliek, die hem op de wereld hielp. Sinds zijn vijfde verjaardag begonnen ze een traditie: wie als eerste de ander zou bellen om te feliciteren. Deze traditie duurde meer dan veertig jaar en inspireerde Blijd om arts te worden.

Na zijn middelbare school aan het Maria Immaculata Lyceum vertrok hij in 1984 als 17-jarige beursstudent naar Nederland om geneeskunde te studeren in Groningen. De eerste dagen in Nederland waren zowel opwindend als uitdagend. Terwijl zijn kamergenoten hun geld besteedden aan uitgaan, schreef hij een brief aan zijn ouders. Dit was zijn eerste kennismaking met de nieuwverworven vrijheid.

Tijdens zijn studie ontwikkelde hij een passie voor Kung Fu en trad wereldwijd op met zijn team, samen met sterren zoals Jean-Claude Van Damme en Chuck Norris. Hoewel deze toewijding zijn studie vertraagde, behaalde hij in 1995 zijn artsdiploma.

Carrière

Na zijn afstuderen kreeg Blijd tijdens zijn eindstage in de kinder- en jeugdpsychiatrie al na vier weken een baan aangeboden. Hij specialiseerde zich verder in kinder- en jeugdpsychiatrie en forensische psychiatrie, waardoor hij met zowel volwassenen als jongeren kon werken. Hij combineerde zijn passie voor martial arts met zijn werk door agressiemanagementcursussen te ontwikkelen voor diverse beroepsgroepen en gaf seminars wereldwijd.

In Groningen en Friesland zette hij poliklinieken op voor forensische jeugdpsychiatrie, waar jongeren werden behandeld die met justitie in aanraking waren gekomen. Voor zijn werk werd hij in 2009 geridderd in de Orde van Oranje-Nassau.

Na tien jaar verliet hij de forensische jeugdpsychiatrie en werd bestuurder bij een GGZ-instelling, die onder zijn leiding groeide tot 550 medewerkers. Daarnaast specialiseerde hij zich in sport- en prestatiepsychiatrie en begeleidde internationale topsporters. Hij was vier jaar lang onderdeel van de medische staf van FC Groningen en fungeerde als corona-coördinator tijdens de pandemie. Als ’tv-psychiater’ bij RTV Noord gaf hij analyses over sociale en maatschappelijke kwesties.

Terugkeer

In 2023 nam Blijd een sabbatical van zes maanden, waarin hij zonder werkdruk Curaçao bezocht en zich liet inspireren door de mensen en de cultuur. “Mijn reis is er een van verwondering, inspiratie en de wens om een verschil te maken,” vertelt hij. Dit bracht hem tot het besluit om een bruggenbouwer te worden tussen de GGZ in Nederland en op de eilanden.

Hij werkte als interim-medisch directeur bij de Mental Health Foundation op Sint Maarten, waar hij trainingen gaf in agressiemanagement en de-escalatie, structuur aanbracht binnen de organisatie en overleg voerde met bestuurders van GGZ-instellingen op andere eilanden.

Internationaal perspectief

Terug in Groningen werkt Blijd nu als studentpsychiater voor internationale studenten. “Als ervaringsdeskundige weet ik hoe het is om je land te verlaten om elders te studeren. Ik begrijp de prestatiedruk en de verwachtingen van het thuisfront en kan zo van waarde zijn voor internationale studenten in Groningen,” zegt hij.

Met zijn oproep hoopt Blijd dat meer Caribische zorgprofessionals en studenten de weg naar de GGZ zullen vinden. “Laten we samen bouwen aan een betere toekomst voor de geestelijke gezondheidszorg,” besluit hij.

