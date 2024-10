Advertentie Top 10 van de leukste excursies op Aruba Inge Poorthuis 29-10-2024 - 15 minuten leestijd

Ga jij binnenkort op vakantie naar Aruba? En wil je meer zien van het eiland dan zon, zee en strand? Ga dan eens mee op een excursie. Het voordeel van meegaan met een excursie is dat je zelf niets hoeft te regelen, echt vakantie dus! Laat je rondrijden, krijg uitleg van een lokale gids, kom op plekken waar andere toeristen niet komen en geniet van alle moois dat Aruba te bieden heeft. Om alvast inspiratie op te doen voor jouw vakantie geven wij een top 10 van de leukste excursies op Aruba. Welke ga jij doen?

Aruba staat ook wel bekend als ‘One Happy Island’ en daar is niets aan gelogen. Dit tropische eiland in de Caribische Zee beschikt namelijk over prachtige, langgerechte zandstranden met palmen. Daarnaast staat Aruba bekend om de prachtige hotels en de bruisende hoofdstad Oranjestad. Combineer dat met een vriendelijke bevolking en je hebt alle ingrediënten voor een fantastische vakantie. Maar je hebt natuurlijk niet voor niets zo lang in het vliegtuig gezeten: je wilt Aruba ontdekken! Gelukkig zijn er op het eiland diverse excursiemogelijkheden. Naast de vele watersporten die je kunt beoefenen is er voor natuur- en cultuurliefhebbers ook van alles te beleven.

In deze top 10 vind je de leukste excursies die je kunt doen op Aruba. Om zeker te zijn van een plek, is vooraf reserveren zeker aan te raden. Met name in de vakantieperiode en in het hoogseizoen kan het erg druk zijn bij de excursiebedrijven. En jij wilt natuurlijk wel zeker zijn van een plekje!

Maak kennis met Aruba

Wil je kennis maken met Aruba, dan is een eilandtour een goede optie. In korte tijd zie je vele hoogtepunten, denk aan de vuurtoren, diverse indrukwekkende rotsformaties en een oude aloë-verafabriek. Tijdens de tour krijg je van de gids uitleg over de cultuur en geschiedenis van Aruba.

Het centrum van Oranjestad verken je door deel te nemen aan deze leuke stadswandeling. De lokale gids neemt je mee langs musea, monumenten en winkels. Ook een bezoek aan Fort Zoutman en het Nationaal Archeologisch Museum is bij de tour inbegrepen. Tijdens de excursie proef je ook nog een aantal lokale gerechten.

Bezoek De Palm Island (Renaissance Island)

Voor de kust van Aruba ligt het anderhalf kilometer lange, smalle privé-eilandje De Palm Island. Ben je op zoek naar een dag plezier en avontuur? Of wil je even ontsnappen aan de soms drukke stranden? Dan is dit the place to be voor jou! Op het eiland geldt een all-inclusive-concept. Naast ontbijt, lunch en snacks is er een open bar. Maar ook verschillende watersporten en salsales zijn bij de prijs inbegrepen. Het eilandje heeft een prachtig strand, waar regelmatig flamingo’s rondwandelen, en ook een waterpark. Een paradijs op aarde en een must-see wanneer je Aruba bezoekt!

Naast De Palm Island is er ook Renaissance Island. Dit is ook een paradijselijk privé-eiland dat bij dit hotel hoort.

Ga naar Arikok Nationaal Park

Natuurliefhebbers opgelet: wil je genieten van adembenemende landschappen en verschillende dier- en plantensoorten? Dan is een bezoek aan het nationale park van Aruba een goede keuze. Samen met een gids wandel je door dit prachtige park. De wandeling gaat over rotsachtig terrein onder begeleiding van een park ranger. De ranger weet natuurlijk de mooiste plekken van het park te vinden en laat je graag de prachtige flora en fauna zien. Naast Arubaanse parkieten leven er ook uilen en de Arubaanse whiptail lizard. Ook beschikt het park over een bezoekerscentrum met tentoonstelling.

Stap op een paard

Liefhebbers van paarden opgelet! Op Aruba kun je een geweldige paardrijtocht maken. Stap op zo’n imposant dier en geniet van de geweldige uitzichten. Tijdens de tocht kom je langs mooie stranden en de zandduinen van de noordoostkust. Natuurlijk is er tijd om foto’s te maken van jouw avontuur, er worden meerdere stops gemaakt onderweg op de stranden.

Doe een 4×4 tour

Ontdek de ruige natuur van Aruba en kom op plekken waar auto’s en bussen niet kunnen komen. Stap, na een korte uitleg, op een ‘all-terrain-vehicle’ en rijd onder begeleiding van een gids de natuur in. Tijdens de tour bezoek je hoogtepunten als Secret Beach en Cave Pool. In dit natuurlijke zwembad heb je de mogelijkheid om te zwemmen of te cliff jumpen. Ook bezoek je tijdens deze excursie een zwart zandstrand en een natural bridge.

Maak een (proef-)duik

De Caribische Zee rond Aruba is een waar paradijs voor duikers. Prachtige koralen, gekleurde vissen, zeeschildpadden en af en toe een rog, die sierlijk door het water zwemt, kortom, de perfecte plek om te (leren) duiken. Heb je nog nooit gedoken, geen probleem, via deze duikschool boek je eenvoudig een proefduik. Heb je al wel jouw duikbrevet op zak, dan kun je er ook voor kiezen om een begeleide bootduik te maken. Ook kun je op Aruba mooie nachtduiken maken. ’s Avonds en ’s nachts ziet de onderwaterwereld er heel anders uit. In de meeste gevallen bezoek je riffen en scheepswrakken die niet al te diep liggen. Lees verder over duiken op Aruba.

Stap in een onderzeeboot

Snorkelen of duiken niets voor jou maar wil je toch iets van de onderwaterwereld van Aruba zien? Denk dan eens aan een onderzeeboot. Tijdens deze tour brengt de onderzeeër je naar een diepte van 40 meter in de Caribische Zee. Je ziet van dichtbij een prachtig rif en diverse scheepswrakken. Een unieke belevenis.

Probeer één van de vele watersporten

Op Aruba is watersport een belangrijke vorm van tijdverdrijf. Het kalme, warme water van de Caribische Zee leent zich daar ook uitstekend voor. Wat dacht je bijvoorbeeld van flyboarding, parasailing, waterskiën of wakeboarden? Of huur je liever een jet ski en race je met hoge snelheid over het water? Naast windsurfen is ook kiten erg populair op Aruba. Lees hier meer over kiten op Aruba. Houd je het liever wat rustiger, stap dan in een kajak met glazen bodem en maak een tocht door de mangrove.

Maak een kroegentocht met de Party Bus

Aruba is ook bekend om het uitstekende uitgaansleven. Casino’s, bars en clubs genoeg! Wil je het nachtleven van Aruba op een originele manier ontdekken, stap dan in de Party Bus. Aan boord is een DJ die zorgt voor een prima sfeer en alcoholische drankjes zijn tijdens de tour inbegrepen. Tijdens de tour breng je een bezoek aan de leukste bars en clubs van Palm Beach en Eagle Beach.

Doe een snorkeltour

Sluit je vakantie af met een relaxte snorkeltrip op een catamaran. Tijdens de zeiltocht kom je op een prachtige snorkelplek waar een scheepswrak ligt. Geniet van alle moois onder water terwijl de crew de hapjes voorbereidt. Ook is er een open bar tijdens deze excursie. Tijdens de tocht geniet je van het prachtige uitzicht op de kustlijn van Aruba.

Wil jij ook naar Aruba?

Ben jij na het lezen van deze excursietips ook helemaal enthousiast geworden over een vakantie op Aruba? Het eiland heeft code groen, dat betekent dat vakanties naar het eiland zijn toegestaan. Hier vind je een aantal leuke aanbiedingen voor een vakantie naar Aruba. Tip: vergeet niet vooraf je excursies te regelen, dan ben je verzekerd van een plekje.

Veel gestelde vragen:

Is het nodig om al voor vertrek naar Aruba excursies te boeken? Ja, reserveer je excursies zo snel mogelijk wanneer je verzekerd wilt zijn van een plekje. Met name in de vakanties en het hoogseizoen kan het druk zijn op Aruba en bij de excursiebedrijven. In veel gevallen kun je je vooraf geboekte excursies gratis annuleren, waardoor je flexibel blijft. Wat moet je gezien hebben op Aruba? Aruba is een veelzijdig eiland. Bezienswaardigheden en excursiemogelijkheden zijn er ruim voldoende. Afhankelijk van waar je interesses liggen kun je kiezen uit excursies als een bezoek aan het nationale park, een wandeltour door het oude centrum van Oranjestad, snorkelen, duiken of een zeiltocht. Daarnaast kun je ook tal van watersporten beoefenen. Vervelen hoef je je in ieder geval niet op Aruba.

