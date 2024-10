Politie en Justitie Weekend begint met reeks opvallende incidenten op Aruba Redactie 13-10-2024 - 3 minuten leestijd

Vechtpartij tussen dakloze verslaafden in de Elleboogstraat | Foto: 24ora.com

ORANJESTAD – De start van het weekend op Aruba is gekenmerkt door een serie opmerkelijke incidenten, variërend van verkeersongelukken en diefstallen tot geweldsincidenten. De autoriteiten hadden hun handen vol aan het behandelen van deze gebeurtenissen, die zich op verschillende delen van het eiland voordeden.

Zaterdagavond rond 19.15 uur vond er een vechtpartij plaats tussen dakloze verslaafden in de Elleboogstraat. De bekende verslaafde, bijgenaamd Koki, had een andere dakloze verslaafde gesneden met een scherp voorwerp. Dit leidde tot een hevige reactie waarbij Koki zwaar werd mishandeld. Een ambulance arriveerde ter plaatse om medische hulp te verlenen.

Later die avond, omstreeks 21.20 uur, verloor een bestuurder de controle over zijn rode Nissan Sentra op de Avenida Nelson Orlando Oduber. De bestuurder, die onder invloed van alcohol was, reed van de weg en botste tegen meerdere barrières van de Dienst Openbare Werken. Hij werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. Bestuurder van de rode Nissan aangehouden

Eerder op de dag, rond 17.00 uur, ontdekten twee vrouwen dat hun auto’s waren opengebroken in de Elleboogstraat. Deze straat staat bekend om de aanwezigheid van verslaafden en het openlijke gebruik en de verkoop van drugs. Hoewel één van de vrouwen niets miste uit haar Kia Rio, had de andere vrouw wel persoonlijke bezittingen verloren. Beide vrouwen moeten de kosten voor het repareren van de gebroken ramen zelf dragen. De politie gaf aan weinig te kunnen doen vanwege het gebrek aan faciliteiten om deze problematische verslaafden op te vangen.

Ook op zaterdagmiddag vond er een ongeval plaats nabij de vuurtoren waarbij een UTV (Utility Task Vehicle) met toeristen betrokken was. Hoewel de politie bij aankomst geen voertuig aantrof, waren er wel twee ambulances aanwezig. Het slachtoffer was al in de ambulance en kreeg medische zorg. Later bleek dat een toerbedrijf tijdens een tour met toeristen een ongeluk had gehad en het voertuig zelf had verwijderd voordat de autoriteiten arriveerden.

In de vroege uren van zondag, rond 01.30 uur, werd de politie opgeroepen naar een voedseltruck genaamd Candela in Ponton. Een vrouw betrapte daar haar echtgenoot terwijl hij samen met zijn minnares aan het eten was. Er ontstond een confrontatie waarbij de vrouw de minnares aan het haar trok. De echtgenoot probeerde de situatie te kalmeren door te vragen geen scène te maken in het openbaar. Toen de politie arriveerde, was de ruzie al ten einde, maar had zich afgespeeld voor alle klanten van de voedseltruck.

