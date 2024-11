Algemeen Aruba lanceert innovatief wegpatrouillesysteem ‘irisGO’ Dick Drayer 27-11-2024 - 1 minuten leestijd

ORANJESTAD – Het Departement van Openbare Werken (DOW) heeft maandag 25 november het innovatieve wegpatrouillesysteem irisGO gelanceerd. Dit door kunstmatige intelligentie ondersteunde systeem inspecteert en analyseert automatisch de staat van wegen, trottoirs, verkeersborden, graffiti en obstakels die het verkeer hinderen.

Het systeem werkt via een camera in een voertuig, die tijdens het rijden de omgeving scant en waardevolle data verzamelt. Met deze gegevens kan DOW onderhoudstaken efficiënter plannen en integreren in de dagelijkse routine. Aruba is het eerste land in het Caribisch gebied dat dit geavanceerde systeem gebruikt, waarmee het een stap vooruitzet in technologisch beheer van de infrastructuur.

Voor het verbeteren van de wegen is al 18 miljoen florin gereserveerd in de begroting van 2025, waarmee de regering investeert in duurzame infrastructuurverbeteringen.

