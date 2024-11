Advertentie De mooiste all inclusive hotels en resorts op Aruba Inge Poorthuis 22-11-2024 - 5 minuten leestijd

Wil jij op vakantie naar Aruba en zoek jij een mooie accommodatie op basis van all inclusive? Wij hebben voor je een overzicht gemaakt van de mooiste all inclusive hotels en resorts op Aruba. Welke kies jij voor jouw volgende vakantie?

Vakantie draait natuurlijk om genieten. Even niet nadenken over de dagelijkse beslommeringen en geen verplichtingen als werk. Boek je een vakantie op basis van all inclusive dan zijn alle maaltijden, drankjes en veel activiteiten bij de prijs inbegrepen. Tijdens jouw vakantie hoef je je daar dus ook niet meer druk over te maken, hoe fijn is dat? Je weet precies wat de vakantie gaat kosten en betaalt vooraf het hele bedrag. Zo weet je ook precies wat je overhoudt om uit te geven aan excursies of ander leuke dingen.

Op Aruba vind je verschillende soorten accommodaties. Van appartementen, vakantiewoningen, hotels tot resorts. Veel accommodaties bieden een verzorging op basis van all inclusive of zelfs ultra all inclusive aan. Hier volgen de mooiste all inclusive hotels en resorts op Aruba:

RIU Palace Aruba

Het fantastische RIU Palace Aruba hotel ligt direct aan het schitterende zandstrand Palm Beach. Het hotel heeft vijf sterren, dat betekent op en top luxe! Naast het buffetrestaurant zijn er vier à-la-carte restaurants en zes bars, genoeg keuze dus. Je verblijft op basis van Ultra All Inclusive, naast de reguliere maaltijden betekent dat heel veel extra’s. Wat denk je van een gevulde minibar, thema buffetten en natuurlijk is er 24 uur per dag roomservice beschikbaar. Ook zijn bij het ultra all inclusive arrangement diverse sporten, animatie overdag en shows inbegrepen. Vervelen hoef je je bij RIU Palace Aruba dus zeker niet!

RIU Palace Antillas

Aan hetzelfde strand als het RIU Palace Aruba ligt ook het RIU Palace Antillas. Ook hier zijn meerdere à-la-carte restaurants en bars te vinden en word je in de watten gelegd met de beste service. Het grote verschil met het eerst genoemde hotel is dat RIU Palace Antillas een adult only hotel is. De minimum leeftijd van de gasten is hier 18 jaar. Het hotel is dus niet geschikt voor gezinnen met jonge kinderen. Voor de rest is de service vergelijkbaar met het vlakbij gelegen RIU hotel, een gevulde minibar op je kamer en diverse sporten en entertainment zijn bij de prijs inbegrepen.

Renaissance Wind Creek Aruba Resort

Een ander fantastisch all-inclusive resort op Aruba is het Renaissance Wind Creek hotel. Dit resort ligt in het hart van Oranjestad en beschikt over een privé-eiland voor gasten: Renaissance Island, waar je met de gratis shuttleboot in slechts tien minuten naar toe gebracht wordt en een prachtig strand heeft. Het resort zelf bestaat uit twee gedeelten: het trendy Marina-gedeelte is alleen voor volwassenen (adults only) en het Ocean Suites gedeelte is ook geschikt voor gezinnen met kinderen. Ook hier is de verzorging op basis van all-inclusive, dat is echt genieten!

