Politiek Elf politieke partijen goedgekeurd voor verkiezingen op Aruba Dick Drayer 11-11-2024 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – Het Hoofdstembureau van Aruba heeft op 8 november de kandidatenlijsten van elf politieke partijen goedgekeurd voor de komende parlementsverkiezingen op 6 december. De goedkeuring betekent dat de partijen voldoen aan de wettelijke vereisten en dus mogen deelnemen aan de verkiezingen.

De lijsten van de partijen MIA en UPP zijn ongeldig verklaard, omdat zij niet het vereiste aantal van 586 handtekeningen hadden verzameld. Daardoor kunnen deze partijen niet doorgaan naar de volgende fase van het verkiezingsproces.

In een volgende sessie, op 13 november, wordt via een loting de volgorde van de partijen op het stembiljet bepaald. Ook krijgen de partijen hun respectieve kleuren toegewezen, waarmee ze op het stembiljet worden geïdentificeerd. Het is gebruikelijk dat de partijen de kleuren gebruiken waarmee ze zich al eerder hebben gepresenteerd, tenzij dat niet kan.

6 december

De verkiezingen van 6 december bieden een gevarieerd palet aan partijen, waarin zowel nieuwkomers als ervaren politieke spelers hun stempel op het politieke landschap proberen te drukken. Verschillende bestaande en nieuwe partijen, zoals CURPA, FUTURO, HETC, LPR, PPA, en RED hebben zich aangemeld met de ambitie om voor in de Staten te komen. Hoewel deze partijen in 2021 geen zetels bemachtigden, proberen ze nieuwe kiezers aan te spreken met alternatieve visies en beleid.

Daarnaast zijn er partijen die bij eerdere verkiezingen al zetels hebben behaald en in 2024 opnieuw willen terugkeren in de Staten. RAIZ, die bij de verkiezingen van 2017 voor het eerst meedeed en bij de verkiezingen van 2021 twee zetels wist te bemachtigen, probeert opnieuw vertrouwen te winnen. Eveneens heeft MAS, die in 2021 met succes twee zetels wist te veroveren, opnieuw een plaats weten te verwerven in de Staten. Deze partijen hebben laten zien dat ze in relatief korte tijd aan bekendheid en steun hebben gewonnen en worden inmiddels als vaste krachten in de Staten beschouwd.

Maar de gevestigde partijen AVP en MEP blijven de bekendste en invloedrijkste spelers in het politieke veld. AVP, de Arubaanse Volkspartij, speelt al decennialang een belangrijke rol in de politiek van Aruba. Ook MEP, de Movimiento Electoral di Pueblo, heeft een lange en succesvolle geschiedenis in de Staten en probeert zijn dominante positie te handhaven. Deze partijen blijven geliefd vanwege hun ervaring en gevestigde waarden en hebben zowel binnen als buiten de Staten een groot aantal loyale aanhangers.

96