Sint-Maarten Prinses Beatrix (86) begint energiek driedaags werkbezoek aan Sint-Maarten en Saba Redactie 13-11-2024 - 2 minuten leestijd

Foto ABC Online Media

PHILIPSBURG – Prinses Beatrix, die begin volgend jaar 87 wordt, blijft opvallend actief. Na een avondje uit in Amsterdam, waar ze eregast was bij het Balletgala, stapte ze gisterochtend op het vliegtuig richting Sint-Maarten voor een driedaags werkbezoek.

In de vroege middag landde Beatrix op Princess Juliana International Airport, vernoemd naar haar moeder. Dit is een bijzondere plek voor de prinses, aangezien zij in 2006 zelf de nieuwe terminal van het vliegveld opende. Het vliegveld raakte zwaar beschadigd door orkaan Irma in 2017, maar is na intensieve renovaties nu volledig hersteld. Morgen zal Beatrix officieel de heropening verzorgen, een moment dat symbolisch is voor zowel het eiland als haar persoonlijke band met deze regio.

Maar dit werkbezoek draait niet alleen om de heropening van het vliegveld. Prinses Beatrix zet zich al jaren in voor natuurbehoud in het Caribisch gebied en bezoekt de komende dagen verschillende projecten van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), waar zij beschermvrouwe van is. Deze organisatie richt zich op het behoud van de unieke natuur op de eilanden, en Beatrix heeft sinds haar troonsafstand in 2013 vrijwel alle voormalige Nederlandse Antillen bezocht om haar betrokkenheid te tonen.

Saba

Op vrijdag sluit Beatrix haar bezoek af met een uitstap naar het naburige Saba. Zij zet haar reis voort per klein propellervliegtuig, aangezien de Gulfstream waarin ze gisteren arriveerde niet kan landen op deze korte baan. Deze uitdaging vormt slechts een klein onderdeel van haar dynamische bezoek, waarin de prinses zich wederom inzet voor natuurbehoud en educatie in de regio.

